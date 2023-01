【KTSF】

國家氣象局指出,舊金山(三藩市)金融區過去十日的總降雨量超過10吋,是160年來同期最高的降雨量。

氣象局表示, 最高紀錄是1862年,同期降雨量高達14.37吋,而舊金山過去十日總降雨量是10.33吋。

至於週三到週四的風暴,並沒有打破同日的降雨紀錄,直至下午4時為止,舊金山錄得24小時內一吋降雨,San Mateo縣1.5吋,Santa Cruz以及北灣山區錄得接近4吋降雨量。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。