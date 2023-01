氣象局預測再有風暴襲灣區 週日大氣河風暴重臨（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局預測,風暴將會一個接一個抵達灣區,未來七天都是下雨天,而星期日晚降臨的風暴,將會是另一個強勁的大氣河風暴,也是不足兩星期內吹襲灣區的第三個大氣河風暴。

灣區週三晚橫風橫雨,這股罕見的「炸彈氣旋」週四終於過去,國家氣象局表示,北灣星期五下午到晚上會下雨,但應該不會影響到舊金山(三藩市)及以南地區。

另一股風暴星期六晚抵達,當天晚上和星期日會下雨,值得注意的是,星期日晚到下星期二吹襲灣區的風暴,氣象局指出,這將會是另一股「菠蘿快車」(Pineapple Express),意思是來自熱帶含大量濕氣的大氣河風暴。

氣象局的氣象學家對本台表示,預測下星期一、二的風暴,降雨量較星期三的風暴更多,但不會像星期三那樣大風,預測下星期二晚到下星期三日間會有個小休、暫停下雨,而新一股風暴將於下星期三晚抵達灣區。

