國會大樓衝擊事件兩週年 拜登白宮舉行紀念儀式

January 6, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 朱慧琪報導】

週五是2020年1月6日國會大樓衝擊事件兩週年，國會議員向死傷者默哀，拜登總統在白宮就事件，向多名官員等人頒發獎章，以表揚他們維護2020年選舉，和擊退那些參予衝擊國會大樓的示威者。

國會議員向死傷者默哀140秒，表彰當日因事件而重傷的140名警員。

前眾議院議長普洛西和眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries發表了簡短的講話。

週五出席的議員，只有一位是共和黨人，是來自賓夕法尼亞州的Brian Fitzpatrick。

拜登週五在白宮，表揚兩年前1月6日的英雄故事，他們英勇擊退前總統特朗普的支持者，包括兩名在衝擊事件後自殺的警員，以及一名與示威者衝突後身亡的警員。

拜登說：「當天你守住防線，我們的民主和歷史，會記住前線的你，歷史會記住你的名字，記住你的勇氣，記住你的勇敢。」

國會大樓衝擊事件至少9個人在騷亂期間或之後死亡，其中包括一名試圖闖入國會期間被警察開槍打死的婦女，以及其他三名特朗普支持者重傷。

國會眾議院一個委員會經過一年多的調查後，建議聯邦司法部起訴特朗普等人，司法部尚未有決定。

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