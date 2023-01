國會大樓衝擊事件兩週年 拜登白宮舉行紀念儀式

【KTSF 朱慧琪報導】

週五是2020年1月6日國會大樓衝擊事件兩週年,國會議員向死傷者默哀,拜登總統在白宮就事件,向多名官員等人頒發獎章,以表揚他們維護2020年選舉,和擊退那些參予衝擊國會大樓的示威者。

國會議員向死傷者默哀140秒,表彰當日因事件而重傷的140名警員。

前眾議院議長普洛西和眾議院民主黨領袖Hakeem Jeffries發表了簡短的講話。

週五出席的議員,只有一位是共和黨人,是來自賓夕法尼亞州的Brian Fitzpatrick。

拜登週五在白宮,表揚兩年前1月6日的英雄故事,他們英勇擊退前總統特朗普的支持者,包括兩名在衝擊事件後自殺的警員,以及一名與示威者衝突後身亡的警員。

拜登說:「當天你守住防線,我們的民主和歷史,會記住前線的你,歷史會記住你的名字,記住你的勇氣,記住你的勇敢。」

國會大樓衝擊事件至少9個人在騷亂期間或之後死亡,其中包括一名試圖闖入國會期間被警察開槍打死的婦女,以及其他三名特朗普支持者重傷。

國會眾議院一個委員會經過一年多的調查後,建議聯邦司法部起訴特朗普等人,司法部尚未有決定。

