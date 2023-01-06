休斯頓市Uber司機被兩賊暴力搶劫 警發視頻追緝（視頻）

January 6, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

德克薩斯州休斯頓市去年10月發生一宗搶劫案，一名Uber司機被兩名持槍賊匪暴力搶劫，過程被車內的攝錄機拍攝下來。

事發於去年10月18日大約早上11時左右，受害的男司機接到通告，到Westheimer街7600號路段一間餐廳接載兩名男乘客，其中一人名叫MJ。

抵達公寓大廈的目的地後，其中一名男疑犯掏出手槍，喝令男司機離開車廂，另一名男疑犯走出車外，打開司機位置的車門，企圖搶走男司機的手提電話。

男司機爭扎期間，企圖搶他手提電話的男疑犯跌倒在地，這時男司機開車離開，仍在車內的持搶男疑犯不斷喝令男司機停車，但男司機沒有聽從，最後男疑犯跳車逃走，男司機把車駛到安全地方後報警。

警方已發放案發視頻，希望公眾能提供消息，緝拿兩名年約20餘歲的非洲裔疑犯。

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