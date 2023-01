休斯頓市Uber司機被兩賊暴力搶劫 警發視頻追緝（視頻）

【KTSF】

德克薩斯州休斯頓市去年10月發生一宗搶劫案,一名Uber司機被兩名持槍賊匪暴力搶劫,過程被車內的攝錄機拍攝下來。

事發於去年10月18日大約早上11時左右,受害的男司機接到通告,到Westheimer街7600號路段一間餐廳接載兩名男乘客,其中一人名叫MJ。

DRAMATIC VIDEO!! We need your help to identify the suspects wanted in an armed robbery of a rideshare drive on Oct. 18 at 2929 Dunvale.

If you recognize them, please call @CrimeStopHOU w/info. @houstonpolice

Full story at https://t.co/eJba6a6DG5 pic.twitter.com/U38Z4EfUQY

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) January 3, 2023