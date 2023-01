【有線新聞】

猶他州一名男子,懷疑槍殺七名家人後自盡,死者包括五名子女。

警方封鎖案發現場調查,事發周三晚,警方在鹽湖城以南一個小鎮探訪,發現其中一間屋內有八具遺體,身上有槍傷,初步相信一名42歲男子擊斃七名家人後自盡。

死者包括疑兇太太、岳母,以及五名年齡4至17歲的子女,消息指疑兇太太已申請離婚,警方正調查行兇動機。

