拜登宣布新移民政策 計劃每月接收3萬無證移民

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四宣布新政策，抵擋美墨邊境的無證移民潮。

拜登週四在白宮，罕有地針對美國南部邊境出現的無證移民危機發表講話，他宣布新政策，以人道「假釋」為理由，計劃每個月接收3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉合資格的無證移民，但也會打擊沒有循合法途徑申請來美的人士。

拜登呼籲無證移民不要貿然前來美國的邊境，應該循合法渠道申請來美，否則將會失去符合這個新假釋計劃的資格。

拜登強調，這項新規例不可以解決整個移民系統的問題，但有助於管理面對的困難挑戰，他又呼籲國會撥款，通過全面的移民政策，以解決無證移民問題。

國土安全部和聯邦司法部也已公佈計劃的細節，根據新規例，無證移民將不能在美國申請庇護，除非他們在另一個國家被拒絕接收。

此外，未經批准而入境美國的無證移民，將會被取消合法申請來美的資格，這些建議措施未實施之前，聯邦當局將會公開聽會收集意見才落實執行。

此外，拜登又透露，他將於星期日到德州El Paso視察，以評估邊境的執法行動，並與當地官員會面，這是他上台以來首次巡視美墨邊境地區，他此行是配合他到墨西哥出席北美洲領導人峰會。

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