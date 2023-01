拜登宣布新移民政策 計劃每月接收3萬無證移民

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四宣布新政策,抵擋美墨邊境的無證移民潮。

拜登週四在白宮,罕有地針對美國南部邊境出現的無證移民危機發表講話,他宣布新政策,以人道「假釋」為理由,計劃每個月接收3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉合資格的無證移民,但也會打擊沒有循合法途徑申請來美的人士。

拜登呼籲無證移民不要貿然前來美國的邊境,應該循合法渠道申請來美,否則將會失去符合這個新假釋計劃的資格。

拜登強調,這項新規例不可以解決整個移民系統的問題,但有助於管理面對的困難挑戰,他又呼籲國會撥款,通過全面的移民政策,以解決無證移民問題。

國土安全部和聯邦司法部也已公佈計劃的細節,根據新規例,無證移民將不能在美國申請庇護,除非他們在另一個國家被拒絕接收。

此外,未經批准而入境美國的無證移民,將會被取消合法申請來美的資格,這些建議措施未實施之前,聯邦當局將會公開聽會收集意見才落實執行。

此外,拜登又透露,他將於星期日到德州El Paso視察,以評估邊境的執法行動,並與當地官員會面,這是他上台以來首次巡視美墨邊境地區,他此行是配合他到墨西哥出席北美洲領導人峰會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。