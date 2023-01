【KTSF 尹晉豪報導】

灣區部份地區截至週四晚仍未脫離水浸風險。

從片段可見,洪水正破壞位於Castro Valley的Redwood Canyon高爾夫球場。

而在週三深夜,Santa Clara縣的官員敦促居住在Uvas水庫和Pacheco Pass River流域附近的居民疏散。

另一方面,在北灣Sonoma縣的Russian river,預計週五早上水位將繼續上升,當地在2019年經歷大洪水,當時河流達到45英尺,當地市民現正為明日做好準備。

