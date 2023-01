大氣河風暴在灣區多地造成不同程度破壞（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

大氣河風暴除了造成人命傷亡之外,還為灣區各地帶來不同程度的破壞。

加州Santa Cruz縣海邊小鎮Capitola的Ocean Piers,在週四早上發現碼頭倒塌,橋面分成兩截。

小鎮被35英尺的巨浪,大範圍的洪水包圍,在縣官員發布的照片中,可以看到一大塊碼頭不見了,部分結構被水淹沒,而另一張照片顯示水滿瀉出到沿海街道。

當局發推文表示,隨著持續的洪水氾濫,加州公路巡邏隊敦促居民避開當地的沿海道路。

根據當地縣警辦公室表示,要求沿海地區的居民撤離,如果無法撤離的話,就遠離面向大海的窗戶,如果感到危險就撥打911。

在中半島南舊金山(南三藩市),就發生油站頂部倒塌的事件,倒塌發生在位於Callan Boulevard和King Drive的Valero油站,有數個油泵因此受損和受壓。

一名目擊者表示,頂部在週三下午5點前不久開始搖晃,其後油站經理用膠帶封鎖該區域,無人受傷。

向油站出售汽油的人週四亦來到現場視察,他指可能需要長達三個月的時間才能恢復並運行。

另外,狂風暴雨的天氣亦影響San Mateo縣多個地區,當中包括Half Moon Bay、El Granada和Moss Beach有塌樹情況發生。

消防隊伍表示,El Granada和Moss Beach有很多樹木倒塌和電線問題需要處理,這兩個城鎮的許多地方都一夜之間斷電。

強風亦令一棵樹倒塌在Burlingame的路軌上,令加州火車Hillsdale和Millbrae站之間停止運作。

SamTrans巴士週四在兩個車站之間接送乘客,同時工作人員正在努力從軌道上移走這棵樹,並修理架空電纜。

