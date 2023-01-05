三種病毒持續在加州傳播 醫生教大家如何採取防護措施（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著目前流感、呼吸道合胞病毒RSV，以及新冠病毒持續在加州傳播，要如何採取防護措施？而家長如果買不到兒童退燒藥品，是否可以用成人藥物取代？戴維斯加大（UC Davis）醫學中心的華裔醫生范大立為大家解答。

流感、新冠以及RSV呼吸道合胞病毒，同時在社區傳播之際，該如何做好自我防護？

范大立醫生說：「都是呼吸道的傳染病，所以說首先戴口罩，這個是很重要的，可以防護三種傳染病，第二就是同等重要的是打疫苗，流感疫苗和新冠疫苗，特別是新冠疫苗的加強針要打，第三個比較重要的就是洗手、注意個人衛生。」

醫生還建議，盡可能在疫情流行期間保持社交距離，如果不幸生病就待在家中，不要參加群聚活動。

元旦過後，明年1月22日就是農曆春節，華人的習俗喜歡圍爐吃團圓飯，這時候又該如何做好防疫措施？

范大立醫生說：「只能做到盡量注意，首先在室內吃飯的時候，口罩已經是不可能的，那就是盡量去打疫苗，打新冠疫苗、打流感疫苗，還有一個就是盡量避免和已經有症狀或者感染的人接觸，如果家裡頭人或者是親戚朋友來訪問的時候，知道他們有上呼吸道感染的症狀，就盡量希望他們不要和大家一起聚餐。」

當前受到多重疾病影響，各大藥房的兒童退燒藥和感冒藥都出現缺貨的情況，買不到兒童藥物的家長，該不該用成人藥品替代呢？醫生給出專業的建議。

范大立醫生說：「特別是在兒童用藥的時候，有些藥你用的量是比成人低，有些藥跟成人一樣，個別的藥用量可能比成人可能還要高，所以不要在沒有任何其他信息的情況下，就自動按照想像，把兒童的量用成人的量，減半、等同或者加倍，最好的辦法是給自己的兒科醫生打電話。」

除了諮詢醫生關於藥的劑量，醫生強調不需要刻意囤積兒童藥品，如果家中孩子生病，可以透過詢問醫生來對症下藥，尤其處方藥的部分並未出現緊缺。

范大立醫生說：「很多的常用藥不光只是一種，就是買不到這種藥，替代藥其實也是可以的。」

另外，加州太平洋醫療中心（CPMC）的小兒科醫生Yasuko Fukuda，也針對冬季防護措施撰文提醒，所有年齡層的家庭成員都保持警惕，流感和新冠都有疫苗可以接種，其中新冠病毒二價疫苗，現在可供滿6個月的嬰幼兒接種，這意味著幾乎全家人都可以接種升級版疫苗。

她也推薦感染者接受治療，而且一有症狀就開始治療是最有效的，至於口罩的選擇方面，外科口罩很好，KN95或KN94口罩更好，N95口罩最好。

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