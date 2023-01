三種病毒持續在加州傳播 醫生教大家如何採取防護措施（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著目前流感、呼吸道合胞病毒RSV,以及新冠病毒持續在加州傳播,要如何採取防護措施?而家長如果買不到兒童退燒藥品,是否可以用成人藥物取代?戴維斯加大(UC Davis)醫學中心的華裔醫生范大立為大家解答。

流感、新冠以及RSV呼吸道合胞病毒,同時在社區傳播之際,該如何做好自我防護?

范大立醫生說:「都是呼吸道的傳染病,所以說首先戴口罩,這個是很重要的,可以防護三種傳染病,第二就是同等重要的是打疫苗,流感疫苗和新冠疫苗,特別是新冠疫苗的加強針要打,第三個比較重要的就是洗手、注意個人衛生。」

醫生還建議,盡可能在疫情流行期間保持社交距離,如果不幸生病就待在家中,不要參加群聚活動。

元旦過後,明年1月22日就是農曆春節,華人的習俗喜歡圍爐吃團圓飯,這時候又該如何做好防疫措施?

范大立醫生說:「只能做到盡量注意,首先在室內吃飯的時候,口罩已經是不可能的,那就是盡量去打疫苗,打新冠疫苗、打流感疫苗,還有一個就是盡量避免和已經有症狀或者感染的人接觸,如果家裡頭人或者是親戚朋友來訪問的時候,知道他們有上呼吸道感染的症狀,就盡量希望他們不要和大家一起聚餐。」

當前受到多重疾病影響,各大藥房的兒童退燒藥和感冒藥都出現缺貨的情況,買不到兒童藥物的家長,該不該用成人藥品替代呢?醫生給出專業的建議。

范大立醫生說:「特別是在兒童用藥的時候,有些藥你用的量是比成人低,有些藥跟成人一樣,個別的藥用量可能比成人可能還要高,所以不要在沒有任何其他信息的情況下,就自動按照想像,把兒童的量用成人的量,減半、等同或者加倍,最好的辦法是給自己的兒科醫生打電話。」

除了諮詢醫生關於藥的劑量,醫生強調不需要刻意囤積兒童藥品,如果家中孩子生病,可以透過詢問醫生來對症下藥,尤其處方藥的部分並未出現緊缺。

范大立醫生說:「很多的常用藥不光只是一種,就是買不到這種藥,替代藥其實也是可以的。」

另外,加州太平洋醫療中心(CPMC)的小兒科醫生Yasuko Fukuda,也針對冬季防護措施撰文提醒,所有年齡層的家庭成員都保持警惕,流感和新冠都有疫苗可以接種,其中新冠病毒二價疫苗,現在可供滿6個月的嬰幼兒接種,這意味著幾乎全家人都可以接種升級版疫苗。

她也推薦感染者接受治療,而且一有症狀就開始治療是最有效的,至於口罩的選擇方面,外科口罩很好,KN95或KN94口罩更好,N95口罩最好。

