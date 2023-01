【KTSF】

有網民向本台提供相片,拍到在南舊金山(南三藩市)的一個油站的頂部倒塌。

地址是位於南舊金山King Drive和Callan Boulevard之間的一間加油站,根據網友提供給本台的照片,可見強風將油站的頂部吹倒,壓住至少油站的其中2個油泵。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。