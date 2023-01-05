Salesforce計劃裁減一成人手 關閉部份辦公室

January 5, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

以舊金山（三藩市）為基地的雲端軟件公司Salesforce，計劃在未來幾個星期裁減一成人手和關閉部份辦公室。

Salesforce主席兼共同創辦人之一，也是公司其中一名行政總裁Marc Benioff，在致送給員工的信中承認，在疫情期間，公司的收益快速增長，期間也過度招聘人手，令員工數目大幅膨脹，導致現時公司面對經濟下滑環境，他對此負上責任。

數據顯示，單在去年9個月內，Salesforce就增聘了超過6,200名員工，因此Salesforce計劃未來幾個星期裁減一成人手，即裁員約共8千人，並且關閉部份辦公室。

正如其他科技公司，Salesforce股價去年也大幅下跌，週三收市報139元。

Salesforce也出現人事變動，創辦人之一兼副主席Bret Taylor將於本月底辭去現時的職位，即是說Marc Benioff將會獨攬大權。

另一間科技公司視頻分享平台Vimeo，在半年前裁減6%人手之後，週三又宣布計劃裁員大約11%，主要集中在銷售和研究發展部門。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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