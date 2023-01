Salesforce計劃裁減一成人手 關閉部份辦公室

【KTSF 張麗月報導】

以舊金山(三藩市)為基地的雲端軟件公司Salesforce,計劃在未來幾個星期裁減一成人手和關閉部份辦公室。

Salesforce主席兼共同創辦人之一,也是公司其中一名行政總裁Marc Benioff,在致送給員工的信中承認,在疫情期間,公司的收益快速增長,期間也過度招聘人手,令員工數目大幅膨脹,導致現時公司面對經濟下滑環境,他對此負上責任。

數據顯示,單在去年9個月內,Salesforce就增聘了超過6,200名員工,因此Salesforce計劃未來幾個星期裁減一成人手,即裁員約共8千人,並且關閉部份辦公室。

正如其他科技公司,Salesforce股價去年也大幅下跌,週三收市報139元。

Salesforce也出現人事變動,創辦人之一兼副主席Bret Taylor將於本月底辭去現時的職位,即是說Marc Benioff將會獨攬大權。

另一間科技公司視頻分享平台Vimeo,在半年前裁減6%人手之後,週三又宣布計劃裁員大約11%,主要集中在銷售和研究發展部門。

