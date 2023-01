PG&E透露上週末暴雨有50萬戶停電（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

太平洋煤電(PG&E)透露,上週末的暴雨中,有50萬個用戶停電,公司表示,目前的這場暴風雨,會導致許多地方停電,也為民眾提出一些應對的建議。

PG&E在Fremont這個佔地26英畝的資源分發中心,存放的是數千個輸電配備,供給灣區和以外的地方。

PG&E表示,本週的豪雨會有強風,而強風會威脅電線,促使電線跌落。

PG&E區域副總裁Aaron Johnson說:「大家要是看到電線跌落,或是有樹倒在電線上,必須設想這是活的電力,這是非常危險的情況,必須打911,然後才通知PG&E,911會派人極快到場,避免民眾受電線傷害。」

置於在戶內的民眾,PG&E呼籲大家因為可能會停電,把所有需要充電的機器充足電力,而公司網站Pge.com也有即時的停電地圖,並會顯示可以恢復電力的時間。

當局也建議,家中必須存放足夠的食物,而要是停電,應該用手電筒而不是蠟燭,如果使用的發電機的話,必須注意如通風等安全事項。

