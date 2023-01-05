PG&E透露上週末暴雨有50萬戶停電（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

太平洋煤電（PG&E）透露，上週末的暴雨中，有50萬個用戶停電，公司表示，目前的這場暴風雨，會導致許多地方停電，也為民眾提出一些應對的建議。

PG&E在Fremont這個佔地26英畝的資源分發中心，存放的是數千個輸電配備，供給灣區和以外的地方。

PG&E表示，本週的豪雨會有強風，而強風會威脅電線，促使電線跌落。

PG＆E區域副總裁Aaron Johnson說：「大家要是看到電線跌落，或是有樹倒在電線上，必須設想這是活的電力，這是非常危險的情況，必須打911，然後才通知PG＆E，911會派人極快到場，避免民眾受電線傷害。」

置於在戶內的民眾，PG&E呼籲大家因為可能會停電，把所有需要充電的機器充足電力，而公司網站Pge.com也有即時的停電地圖，並會顯示可以恢復電力的時間。

當局也建議，家中必須存放足夠的食物，而要是停電，應該用手電筒而不是蠟燭，如果使用的發電機的話，必須注意如通風等安全事項。

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