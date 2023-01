美國眾議院六輪投票仍未能選出新議長

【有線新聞】

美國眾議院議長選舉連續第二日陷入僵局,重奪眾議院控制權的共和黨,領袖麥卡錫面對黨內反對,在兩日共六輪投票,得票仍未過半,休會期間爭取各方支持無成果,眾議院再休會至當地周四。總統拜登形容局面令國家丟臉。

眾議院秘書約翰遜宣布:「沒有候選人得票過半,未能選出新議長。」

眾議院議長選舉來到第二日,仍未有人獲全院過半數218票當選。共和黨領袖麥卡錫再經過多三輪投票,均只得201票。其餘21名共和黨人,有20人投票予其他黨友,1人改投示意在場。

民主黨黨團領袖傑弗里斯就繼續獲全部黨友支持,得212票。

兩日共六輪投票後,眾議院一度休會至當晚復會。休會期間麥卡錫與黨友閉門會面,極力游說,他稱有進展但未有共識:「我不認為今晚繼續投票會有進展。」

當晚復會後再決定休會,周四中午才續會。由於未選出新議長,議員仍未能宣誓。

總統拜登對於眾議院花長時間尚未選出議長,而且影響議會運作,令國家丟臉:「國會無法運作真令人尷尬,我們是世界上最偉大的國家,怎可這樣?」

他早前又稱共和黨內訌並非他的問題,呼籲各人加把勁。

前總統特朗普在首日投票後,已呼籲共和黨人團結支持麥卡錫,但無助扭轉形勢。

麥卡錫能否成為新任議長仍是未知數。分析認為拉鋸越久,麥卡錫的處境只會更不樂觀。傳媒報道若麥卡錫能爭取到213票,並游說餘下黨友不投票給其他人,只投票示意在場,則有望令當選門檻降低,以得票多數形式成為議長。

