美國眾議院六輪投票仍未能選出新議長

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美國眾議院議長選舉連續第二日陷入僵局，重奪眾議院控制權的共和黨，領袖麥卡錫面對黨內反對，在兩日共六輪投票，得票仍未過半，休會期間爭取各方支持無成果，眾議院再休會至當地周四。總統拜登形容局面令國家丟臉。

眾議院秘書約翰遜宣布：「沒有候選人得票過半，未能選出新議長。」

眾議院議長選舉來到第二日，仍未有人獲全院過半數218票當選。共和黨領袖麥卡錫再經過多三輪投票，均只得201票。其餘21名共和黨人，有20人投票予其他黨友，1人改投示意在場。

民主黨黨團領袖傑弗里斯就繼續獲全部黨友支持，得212票。

兩日共六輪投票後，眾議院一度休會至當晚復會。休會期間麥卡錫與黨友閉門會面，極力游說，他稱有進展但未有共識：「我不認為今晚繼續投票會有進展。」

當晚復會後再決定休會，周四中午才續會。由於未選出新議長，議員仍未能宣誓。

總統拜登對於眾議院花長時間尚未選出議長，而且影響議會運作，令國家丟臉：「國會無法運作真令人尷尬，我們是世界上最偉大的國家，怎可這樣？」

他早前又稱共和黨內訌並非他的問題，呼籲各人加把勁。

前總統特朗普在首日投票後，已呼籲共和黨人團結支持麥卡錫，但無助扭轉形勢。

麥卡錫能否成為新任議長仍是未知數。分析認為拉鋸越久，麥卡錫的處境只會更不樂觀。傳媒報道若麥卡錫能爭取到213票，並游說餘下黨友不投票給其他人，只投票示意在場，則有望令當選門檻降低，以得票多數形式成為議長。

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