本篤十六世舉殯數萬人迎靈 教宗方濟各主持

【有線新聞】

已故榮休教宗本篤十六世舉殯,估計約十萬人出席,包括多國元首。儀式由教宗方濟各主持,是二百多年來首次由現任教宗主禮,告別前任教宗。

本篤十六世的靈柩移送到聖伯多祿大教堂前的廣場,出席的數萬人鼓掌迎接。坐輪椅進場的教宗方濟各主禮,是200多年來首次有現任教宗主持前任教宗的葬禮,他帶領信眾祈禱誦經。

2013年退任的本篤十六世是近600年來首位在世時退位的教宗,他上周六在梵蒂岡離世,終年95歲。由於他並非在位國家元首,葬禮只有意大利和故鄉德國派出正式代表團出席,比利時國王菲利普等多國王室代表及波蘭、匈牙利等多國領袖則以非官方身份出席。

見下棺、見下儀式、見下分餅、唱歌,儀式按本篤十六世遺願從簡,而棺木依然按教宗出殯規格,使用三層棺槨,放入鑄有其肖像的硬幣、徽章,還有以鉛管密封、載有其在任事跡的拉丁文書及象徵教宗地位的羊毛披帶同葬。

在方濟各見證下,主教為本篤十六世遺體奉香。靈柩之後再移送回聖伯多祿大教堂,安葬於數十位已故教宗所在的地下墓室。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。