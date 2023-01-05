專家指美國疫情由Omicron變異株XBB.1.5主導

【KTSF 歐志洲的報導】

灣區醫院目前面對COVID、RSV呼吸道合胞病毒和流感的衝擊，在COVID方面，有醫學界人士關注來自中國的Omicron BF.7新變種，而目前在美國國內的疫情，是由Omicron的另外一個變異株XBB.1.5主導。

美國目前的COVID疫情在12月有新的發展，就是去年在東南亞廣傳的XBB變異株，從這裡再出現的XBB.1.5變異株，現在已經是導致國內41%病例的病毒。

醫學人士擔心假期過後，會有更多的國人感染病毒，而國內一些地方，例如東岸的新英格蘭地區，XBB.1.5病毒導致的病例已經達到7成。

加州一些如洛杉磯的縣，已經促請民眾和學生在戶內的公共地方戴口罩十天，來避免傳染，官方也呼籲民眾接種疫苗加強劑和採取一些防護措施，例如改進通風、在聚會前做檢測，和在高風險地區帶口罩。

與此同時，根據《新英格蘭醫學叢刊》的報導，目前已有一種新的口服抗病毒藥VV116，進入第三期的臨床試驗階段，這藥物和目前廣泛使用的Paxlovid相比，有效度相似但有較少的副作用。

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