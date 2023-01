專家指美國疫情由Omicron變異株XBB.1.5主導

【KTSF 歐志洲的報導】

灣區醫院目前面對COVID、RSV呼吸道合胞病毒和流感的衝擊,在COVID方面,有醫學界人士關注來自中國的Omicron BF.7新變種,而目前在美國國內的疫情,是由Omicron的另外一個變異株XBB.1.5主導。

美國目前的COVID疫情在12月有新的發展,就是去年在東南亞廣傳的XBB變異株,從這裡再出現的XBB.1.5變異株,現在已經是導致國內41%病例的病毒。

醫學人士擔心假期過後,會有更多的國人感染病毒,而國內一些地方,例如東岸的新英格蘭地區,XBB.1.5病毒導致的病例已經達到7成。

加州一些如洛杉磯的縣,已經促請民眾和學生在戶內的公共地方戴口罩十天,來避免傳染,官方也呼籲民眾接種疫苗加強劑和採取一些防護措施,例如改進通風、在聚會前做檢測,和在高風險地區帶口罩。

與此同時,根據《新英格蘭醫學叢刊》的報導,目前已有一種新的口服抗病毒藥VV116,進入第三期的臨床試驗階段,這藥物和目前廣泛使用的Paxlovid相比,有效度相似但有較少的副作用。

