加州公路巡警呼籲市民風暴期間如非必要勿外出（視頻）

【KTSF】

國家氣象局宣佈，早前實施的水浸預警，現已升級成水浸警告，直至週三晚10點，加州公路巡警呼籲市民留在家中，如非必要都不要外出。

片段可見，舊金山（三藩市）北岸區海邊一帶，大浪不斷拍打岸邊，而碼頭邊已經不斷有海水湧上岸，該處在上週末的風暴中嚴重水浸，影響多間商戶。

在舊金山，當局派出大量沙包，有市民排隊多個小時才能領取沙包，甚至有人需要排隊多於一次。

有市民表示，需要遠道去到北灣的Napa領取沙包。

國家氣象局宣佈，早前實施的水浸預警，現已升級成水浸警告，直至週三晚10點，加州公路巡警呼籲市民留在家中，如非必要都不要外出。

風暴造成道路水浸，加州公路巡警表示，如果市民必須要外出，駕駛時應該降低車速，避免在行車線的兩邊行駛，而是改由在中線行，亦要確保雨刮及車胎處於良好狀態。

當局表示，只需要1英尺積水，就可以令車輛死火，如果不肯定的話，就不要嘗試駛過積水。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。