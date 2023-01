加州公路巡警呼籲市民風暴期間如非必要勿外出（視頻）

【KTSF】

國家氣象局宣佈,早前實施的水浸預警,現已升級成水浸警告,直至週三晚10點,加州公路巡警呼籲市民留在家中,如非必要都不要外出。

片段可見,舊金山(三藩市)北岸區海邊一帶,大浪不斷拍打岸邊,而碼頭邊已經不斷有海水湧上岸,該處在上週末的風暴中嚴重水浸,影響多間商戶。

在舊金山,當局派出大量沙包,有市民排隊多個小時才能領取沙包,甚至有人需要排隊多於一次。

有市民表示,需要遠道去到北灣的Napa領取沙包。

風暴造成道路水浸,加州公路巡警表示,如果市民必須要外出,駕駛時應該降低車速,避免在行車線的兩邊行駛,而是改由在中線行,亦要確保雨刮及車胎處於良好狀態。

當局表示,只需要1英尺積水,就可以令車輛死火,如果不肯定的話,就不要嘗試駛過積水。

