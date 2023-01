新任外長秦剛《華郵》撰文 稱中美關係關乎地球前途命運

【有線新聞】

中國新任外長秦剛在《華盛頓郵報》發表署名文章,指健康穩定的中美關係關乎地球前途命運,地球足夠容納兩國各自發展、共同繁榮。

接任外長的秦剛在《華盛頓郵報》以《穩定的中美關係,攸關我們星球的前途命運》為題發表署名文章,提到他本周離開美國展開新征途,但仍不時想起在美國的畫面。

他憶述赴任中國駐美大使時,中美關係面臨複雜困難的局面,對話機制幾乎停擺,加上疫情影響,嚴重阻礙雙方交流。他的使命就是促進兩國各領域交流,例如與華府官員坦誠溝通,妥善處理包括台灣問題在內的棘手難題,亦曾會見多個美國國會議員、工商代表,同時感謝美國傳媒聆聽他的聲音,了解中方立場。

秦剛稱堅信中美關係的大門已經打開,就不會關上;中美關係不應是你輸我贏、你興我衰的零和博弈;寬廣的地球足夠容下中國和美國各自發展、共同繁榮;雙方各自成功,對彼此是機遇而非挑戰,不能讓偏見和錯誤的認知令兩國人民對抗衝突,應在中美元首的戰略指引下,找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。

他又引用詩句「抵達終點意味著新的出發」,相信中美關係也將回歸正途、不斷前行。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。