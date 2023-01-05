新任外長秦剛《華郵》撰文 稱中美關係關乎地球前途命運

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中國新任外長秦剛在《華盛頓郵報》發表署名文章，指健康穩定的中美關係關乎地球前途命運，地球足夠容納兩國各自發展、共同繁榮。

接任外長的秦剛在《華盛頓郵報》以《穩定的中美關係，攸關我們星球的前途命運》為題發表署名文章，提到他本周離開美國展開新征途，但仍不時想起在美國的畫面。

他憶述赴任中國駐美大使時，中美關係面臨複雜困難的局面，對話機制幾乎停擺，加上疫情影響，嚴重阻礙雙方交流。他的使命就是促進兩國各領域交流，例如與華府官員坦誠溝通，妥善處理包括台灣問題在內的棘手難題，亦曾會見多個美國國會議員、工商代表，同時感謝美國傳媒聆聽他的聲音，了解中方立場。

秦剛稱堅信中美關係的大門已經打開，就不會關上；中美關係不應是你輸我贏、你興我衰的零和博弈；寬廣的地球足夠容下中國和美國各自發展、共同繁榮；雙方各自成功，對彼此是機遇而非挑戰，不能讓偏見和錯誤的認知令兩國人民對抗衝突，應在中美元首的戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。

他又引用詩句「抵達終點意味著新的出發」，相信中美關係也將回歸正途、不斷前行。

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