拜登總統計劃發表邊境安全演講,並在下週到墨西哥出席北美峰會期間視察美墨邊境,這是拜登上台以來首次視察美墨邊境。

拜登政府官員一直在應對他們認為的“移民危機”及移民系統崩潰,這兩年來,共和黨人都在呼籲拜登到南部邊境視察,但白宮官員並沒有理會,認為這是政治把戲。

但在11月選舉後的幾週內,官員們已經在分裂的國會中,探索了是否有的潛在途徑就移民問題而立法。

無證移民引起關注,現在不僅是共和黨人主導的州份用巴士把無證移民送到主張庇護的民主黨州,有消息說,也開始有民主黨州採取同樣的行動。

