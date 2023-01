【KTSF】

兩名男子週二在巴爾的摩一個購物中心開槍,造成一名學生身亡,還有另有4名學生受傷。

巴爾的摩警方表示,中餐時刻,有兩人駕車經過一家速食店前開槍數輪後逃去。

警方表示,5名中學生受到槍擊,當中一名16歲學生送醫後不治,這些學生就讀的中學就在槍擊地點的對面,警方沒有對槍手的進一步描述,目前還在回看監視影片,也希望有現場的目擊者能夠出面協助。

