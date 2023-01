Bakersfield發生縱火案 兩嫌犯犯案時不小心燒到自己

【KTSF】

加州Bakersfield發生縱火事件.兩名縱火嫌犯在犯案時,還不小心燒到自己,過程被監視錄影機拍了下來。

這起縱火案讓人瞠目結舌,兩名穿著黑色衣服的男子,在一棟建築的地面和周邊到處灑汽油。

案發在本週一午夜剛過,Kern縣消防局接報指,在Bakersfield的Nile街附近的小商戶發生火警,不過經過當局調閱建築物的監視畫面,才發現竟然是有人在當地一個移民服務社縱火,而在灑汽油的過程中,一名縱火者也意外著火,就像電影情節一樣,不過並未停下或滾動來試圖滅火,而是一邊燃燒一邊逃離現場。

消防官員也對此非常震驚。

Kern縣消防局隊長Andrew Freeborn說:「這個片段太戲劇化了,我們希望能盡快識別這些人的身分。」

消防官員透露,這場火在十分鐘內就受控。

Freeborn說:「當消防人員抵達,他們發現起火點位於建築後面和車庫地區。」

大火也導致煙霧進入建築物內,不過消防人員很快將車庫地區的火勢撲滅,所幸沒有危及其他區域,但損害已經造成,包括一個工業風扇受損,以及一個監視錄影機被燒壞。

而受害的移民服務社業主稱,對此非常傷心,還不知道怎麼從火災悲劇走出來。

業主也有報稅服務,目前報稅季節鄰近,對於生意影響還難以計算。

警方呼籲民眾指認縱火者,尚不知被燒到的縱火者傷勢如何。

