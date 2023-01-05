Bakersfield發生縱火案 兩嫌犯犯案時不小心燒到自己

January 5, 2023 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

加州Bakersfield發生縱火事件．兩名縱火嫌犯在犯案時，還不小心燒到自己，過程被監視錄影機拍了下來。

這起縱火案讓人瞠目結舌，兩名穿著黑色衣服的男子，在一棟建築的地面和周邊到處灑汽油。

案發在本週一午夜剛過，Kern縣消防局接報指，在Bakersfield的Nile街附近的小商戶發生火警，不過經過當局調閱建築物的監視畫面，才發現竟然是有人在當地一個移民服務社縱火，而在灑汽油的過程中，一名縱火者也意外著火，就像電影情節一樣，不過並未停下或滾動來試圖滅火，而是一邊燃燒一邊逃離現場。

消防官員也對此非常震驚。

Kern縣消防局隊長Andrew Freeborn說：「這個片段太戲劇化了，我們希望能盡快識別這些人的身分。」

消防官員透露，這場火在十分鐘內就受控。

Freeborn說：「當消防人員抵達，他們發現起火點位於建築後面和車庫地區。」

大火也導致煙霧進入建築物內，不過消防人員很快將車庫地區的火勢撲滅，所幸沒有危及其他區域，但損害已經造成，包括一個工業風扇受損，以及一個監視錄影機被燒壞。

而受害的移民服務社業主稱，對此非常傷心，還不知道怎麼從火災悲劇走出來。

業主也有報稅服務，目前報稅季節鄰近，對於生意影響還難以計算。

警方呼籲民眾指認縱火者，尚不知被燒到的縱火者傷勢如何。

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