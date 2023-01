【KTSF】

蘋果公司近一年市值減少了一萬億美元。

蘋果週二發出報告指,消費者需求可能出現消退,股價當天便下跌4%,也讓蘋果的市值自2020到21年以來,首次低於兩萬億美元。

一年前,蘋果才成為全球首個市值突破3萬億美元的上市公司,結果短短一年間,公司市值就萎縮了一萬億美元。

《日經新聞》也報導,蘋果近期告知供應商減少包括Apple watch、Airpods和Macbooks的生產。

就如其他的科技公司一樣,蘋果也在面對供應鏈問題,同時擔心經濟衰退下,將會拖累廣告和消費者的支出。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。