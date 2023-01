Tesla電動車衝下Devil’s Slide 男司機涉企圖謀殺被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一架Tesla電動車週一早上在中半島Devil’s Slide衝下山崖,涉事男司機涉嫌企圖謀殺而被拘捕,在事件中司機及另一名成人沒有生命危險,車上兩名兒童也安然無恙。

加州公路巡警週一下午發聲明表示,41歲司機Dharmesh A. Patel,來自南加州Pasadena,他涉嫌企圖謀殺及虐待兒童被捕。

疑犯目前在醫院接受治療,出院後將被移送至San Mateo縣監獄。

加州公路巡警表示,經調查後,相信事件不是意外而是故意,而肇事的Tesla在事發時,並沒啟用自動駕駛模式。

根據NBC報導,有報警的目擊者表示,事發時經過,留意到涉事車輛的車速很快,之後在倒後鏡看到那架車衝下懸崖。

當局表示,涉事的Patel和41歲女乘客傷勢較重,車上還有一個7歲女童和一個4歲男童,全部人都沒有生命危險。

加州森林及防火局隊長指,該處懸崖經常有意外發生,而往往都沒有人生還,形容今次事件是奇蹟。

消防隊長Brian Pottenger說:「當我們在車上找到有人生還時,我們感到非常震驚,那是一個令人充滿希望的時刻。」

消防員週一到場後,先游繩到車輛所在位置觀察情況,留意到車上有動靜,隨即派出直升機救出事主。

事發在週一上午,加州公路巡警和消防當局在約10點50分接報指,一輛載有4名乘客的Tesla汽車,在San Mateo縣Devils Slide的1號公路上衝出馬路,並墜下懸崖,Tesla的車頭和車身嚴重損毀。

