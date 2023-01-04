Tesla電動車衝下Devil’s Slide 男司機涉企圖謀殺被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一架Tesla電動車週一早上在中半島Devil’s Slide衝下山崖，涉事男司機涉嫌企圖謀殺而被拘捕，在事件中司機及另一名成人沒有生命危險，車上兩名兒童也安然無恙。

加州公路巡警週一下午發聲明表示，41歲司機Dharmesh A. Patel，來自南加州Pasadena，他涉嫌企圖謀殺及虐待兒童被捕。

疑犯目前在醫院接受治療，出院後將被移送至San Mateo縣監獄。

加州公路巡警表示，經調查後，相信事件不是意外而是故意，而肇事的Tesla在事發時，並沒啟用自動駕駛模式。

根據NBC報導，有報警的目擊者表示，事發時經過，留意到涉事車輛的車速很快，之後在倒後鏡看到那架車衝下懸崖。

當局表示，涉事的Patel和41歲女乘客傷勢較重，車上還有一個7歲女童和一個4歲男童，全部人都沒有生命危險。

加州森林及防火局隊長指，該處懸崖經常有意外發生，而往往都沒有人生還，形容今次事件是奇蹟。

消防隊長Brian Pottenger說：「當我們在車上找到有人生還時，我們感到非常震驚，那是一個令人充滿希望的時刻。」

消防員週一到場後，先游繩到車輛所在位置觀察情況，留意到車上有動靜，隨即派出直升機救出事主。

事發在週一上午，加州公路巡警和消防當局在約10點50分接報指，一輛載有4名乘客的Tesla汽車，在San Mateo縣Devils Slide的1號公路上衝出馬路，並墜下懸崖，Tesla的車頭和車身嚴重損毀。

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