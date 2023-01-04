Tesla電動車衝下Devil’s Slide 男司機涉企圖謀殺被捕（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】
一架Tesla電動車週一早上在中半島Devil’s Slide衝下山崖，涉事男司機涉嫌企圖謀殺而被拘捕，在事件中司機及另一名成人沒有生命危險，車上兩名兒童也安然無恙。
加州公路巡警週一下午發聲明表示，41歲司機Dharmesh A. Patel，來自南加州Pasadena，他涉嫌企圖謀殺及虐待兒童被捕。
疑犯目前在醫院接受治療，出院後將被移送至San Mateo縣監獄。
加州公路巡警表示，經調查後，相信事件不是意外而是故意，而肇事的Tesla在事發時，並沒啟用自動駕駛模式。
根據NBC報導，有報警的目擊者表示，事發時經過，留意到涉事車輛的車速很快，之後在倒後鏡看到那架車衝下懸崖。
當局表示，涉事的Patel和41歲女乘客傷勢較重，車上還有一個7歲女童和一個4歲男童，全部人都沒有生命危險。
加州森林及防火局隊長指，該處懸崖經常有意外發生，而往往都沒有人生還，形容今次事件是奇蹟。
消防隊長Brian Pottenger說：「當我們在車上找到有人生還時，我們感到非常震驚，那是一個令人充滿希望的時刻。」
消防員週一到場後，先游繩到車輛所在位置觀察情況，留意到車上有動靜，隨即派出直升機救出事主。
事發在週一上午，加州公路巡警和消防當局在約10點50分接報指，一輛載有4名乘客的Tesla汽車，在San Mateo縣Devils Slide的1號公路上衝出馬路，並墜下懸崖，Tesla的車頭和車身嚴重損毀。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment