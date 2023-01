選舉結束近兩個月 Sunnyvale第三區市議員誰當選終揭曉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

去年11月的選舉,結束已經近兩個月,不過南灣Sunnyvale第三區的市議員到底由誰當選,直到週二才正式揭曉,新任的市議員Murali Srinivasan週二晚宣誓就職。

Sunnyvale市議會週二晚舉行第三區和第五區兩位新任市議員的宣誓就職典禮,其中最受矚目的,就是代表第三區的市議員Murali,這個席位在去年11月的選舉,經過點票以及隨後的兩輪重新計票,才終於產生當選人,而且最終結果週二早才以抽籤揭曉。

Murali說:「我有著獨特的榮幸,在同一個選舉中,獲認證為勝出者兩次。」

認證兩次之說引發哄堂大笑,這次Sunnyval市第三區市議員選舉,原本最初點票結果,以及隨後的人工重新計票,65歲的Murali以一票勝出。

不過他的對手,26歲的華裔候選人Justin Wang,要求重新審視開票結果,去年12月由聖塔克拉拉縣選民登記處展開審視,結果有三張先前不被計算的選票,被認定為有效票,這一來使得兩人的得票陷入僵局。

直到週二早上,由市府職員將兩人自行寫上名字的信封中抽籤決定勝出者,最終幸運被抽出的Murali當選,為近兩個月懸而未決的選舉畫下句點。

Murali也是硅谷華人協會,以及BAHN共同支持的候選人,從選戰開始到重新計票,過程中該協會的大量義工投入大量心血,對於這個結果,支持者認為這個勝利來之不易。

週二晚在新任市議員宣誓之後,宣告Sunnyvale市議會也迎來最多元化的組合,市長Larry Klein表示,對這個過程感到驕傲,也對該市轉為小選區制的選舉的過程感到自豪。

