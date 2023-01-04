選舉結束近兩個月 Sunnyvale第三區市議員誰當選終揭曉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

去年11月的選舉，結束已經近兩個月，不過南灣Sunnyvale第三區的市議員到底由誰當選，直到週二才正式揭曉，新任的市議員Murali Srinivasan週二晚宣誓就職。

Sunnyvale市議會週二晚舉行第三區和第五區兩位新任市議員的宣誓就職典禮，其中最受矚目的，就是代表第三區的市議員Murali，這個席位在去年11月的選舉，經過點票以及隨後的兩輪重新計票，才終於產生當選人，而且最終結果週二早才以抽籤揭曉。

Murali說：「我有著獨特的榮幸，在同一個選舉中，獲認證為勝出者兩次。」

認證兩次之說引發哄堂大笑，這次Sunnyval市第三區市議員選舉，原本最初點票結果，以及隨後的人工重新計票，65歲的Murali以一票勝出。

不過他的對手，26歲的華裔候選人Justin Wang，要求重新審視開票結果，去年12月由聖塔克拉拉縣選民登記處展開審視，結果有三張先前不被計算的選票，被認定為有效票，這一來使得兩人的得票陷入僵局。

直到週二早上，由市府職員將兩人自行寫上名字的信封中抽籤決定勝出者，最終幸運被抽出的Murali當選，為近兩個月懸而未決的選舉畫下句點。

Murali也是硅谷華人協會，以及BAHN共同支持的候選人，從選戰開始到重新計票，過程中該協會的大量義工投入大量心血，對於這個結果，支持者認為這個勝利來之不易。

週二晚在新任市議員宣誓之後，宣告Sunnyvale市議會也迎來最多元化的組合，市長Larry Klein表示，對這個過程感到驕傲，也對該市轉為小選區制的選舉的過程感到自豪。

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