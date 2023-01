【KTSF】

灣區部分校區因為今次大氣河風暴縮短週三的上課時間,以及週四停課一天。

南舊金山(南三藩市)聯合校區週三指出,暴雨加上強風會導致水浸、停電、樹木倒塌,以及危險的路面情況,因此決定週三提早放學,週四停課一天。

San Mateo聯合高中校區,以及San Mateo Foster City校區,週四也將會停課,週五復課。

