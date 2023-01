週三暴風雨或更強勁 舊金山當局呼籲民眾盡量不要出門（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)估計週三的暴風雨可能造成比上週六更嚴重的情況,緊急事務管理部啟動緊急行動中心,當局也呼籲民眾盡量不要出門。

上週六的暴風雨,舊金山記錄到近5.5寸的雨水,是歷來降雨最多的第二天,這比國家氣象局預測的少於一寸,高出許多倍。

市府自上星期已經發出8,500個沙包,週三的暴風雨,預計會下3到4寸的雨水,風速介於每小時14至29英里,而但可以高達60到70英里。

市府提醒民眾,不要隨便打911緊急電話。

舊金山市長布里德說:「請明智使用911服務,我們要應對很多緊急事務,要確保911只用在生命受威脅的情況,我們有311電話,所以若有地方發生嚴重淹水等情況,請大家用311熱線,它會指引你到正確部門取得幫助。」

舊金山的水淹預警,將從週三凌晨4點開始,一直到週四下午4點。

舊金山緊急事務管理部執行主任Mary Ellen Carroll說:「我們預計舊金山會有局部淹水,有泥石流、樹木倒塌和停電,我們在緊急行動中心的工作,是要確保我們採取有協調性的工作,來有效對應這場暴風雨。」

在日落區Wawona Avenue,有居民表示,路口有發生過淹水情況,鄰居們也採取行動,保護自己的房子。

有市民說:「我們唯一能夠做的就是準備,市府在這方面有幫忙和建議,他們有在這裡放置一些沙包,並通知我們可以拿走。」

市府也呼籲市民,週三全天盡量不要外出,避免淹水地區,6寸的雨水足夠把人沖走,1英尺的雨水則能夠沖走一輛車。

當局也提醒民眾,可以到Sf72.org 的網站取得更多抗災資料,或通過手機短訊取得警示資訊,要登記取得資訊,可以把自己的郵區號碼發到888777。

