San Mateo大除夕雨量導致瀉湖旁住家淹水（視頻）

San Mateo在新年除夕 24小時的雨量 導致瀉湖旁的住家淹水

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo在大除夕24小時的雨量,導致住在瀉湖旁的住家飽受淹水之苦,有人歸咎於水泵沒有完全運作,San Mateo市議會週二晚聽取居民的意見。

在San Mateo市Marina Lagoon社區,Mike正在清理後院夾板內的儲藏室,因為大除夕當日的暴雨,導致湖水淹過了夾板,他說他的槳板漂走了,而這家的槳板,則是被上漲的湖水衝離了地面。

每年11月冬季開始,市府工務局會將水位調降,防止下雨湖水暴漲,不過大除夕夜,由於灣區下了超過5英吋的雨,水來不及排出去,導致Marina Lagoon社區,還有Showview一帶不少地方淹水。

Mike說:「這是為了整個San Mateo的防洪,所有San Mateo的洪水經由這裡,但水太多了,(市府)沒有完善準備,他們說只有一到三吋的雨量。」

Marina Lagoon社區業務管理層發信函解釋,原本天氣預測San Mateo降雨量不足1英寸,所以將水位調降低至94.9英尺,以便在漲潮時應對百年一遇的風暴,沒想到大除夕一整天,帶來了超過5寸的降雨,儘管五台水泵都全速運轉,但整個城市都經歷了洪水氾濫,超出了雨水系統的容量。

不過有居民表示,當天只有兩台水泵運轉,而非工務局說的五台,週二晚上的San Mateo市議會,已經有議員將此事列為議程討論。

此外,有鑑於San Mateo縣多處Caltrain鐵軌橋墩下,在這次的冬季風暴淹大水,甚至有車子困在水中,工務局表示,如果必須在雨中出行,一定要注意安全,緩慢駕駛、開車頭燈、開擋風玻璃刮水器、切勿駛過積水。

如果洪水在您的汽車周圍上漲,棄車並在安全的情況下,轉移到地勢較高的地方,6英寸深的水會到達大多數乘用車的底部,導致失控和可能失速,一英尺深的水會令許多車輛漂浮,只要遇到被洪水淹沒的道路,立刻調頭。

另外,由於近日的風暴,以及即將到來的另一股風暴,San Mateo縣週二宣布當地進入緊急狀態,San Mateo縣還啟動緊急行動中心,全天候運行,當局已經訂了兩萬多個沙包發放給公眾,而酒店、庇護中心也安排到位,以安置那些可能被疏散的居民。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。