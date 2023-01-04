San Mateo大除夕雨量導致瀉湖旁住家淹水（視頻）

San Mateo在新年除夕 24小時的雨量 導致瀉湖旁的住家淹水

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo在大除夕24小時的雨量，導致住在瀉湖旁的住家飽受淹水之苦，有人歸咎於水泵沒有完全運作，San Mateo市議會週二晚聽取居民的意見。

在San Mateo市Marina Lagoon社區，Mike正在清理後院夾板內的儲藏室，因為大除夕當日的暴雨，導致湖水淹過了夾板，他說他的槳板漂走了，而這家的槳板，則是被上漲的湖水衝離了地面。

每年11月冬季開始，市府工務局會將水位調降，防止下雨湖水暴漲，不過大除夕夜，由於灣區下了超過5英吋的雨，水來不及排出去，導致Marina Lagoon社區，還有Showview一帶不少地方淹水。

Mike說：「這是為了整個San Mateo的防洪，所有San Mateo的洪水經由這裡，但水太多了，（市府）沒有完善準備，他們說只有一到三吋的雨量。」

Marina Lagoon社區業務管理層發信函解釋，原本天氣預測San Mateo降雨量不足1英寸，所以將水位調降低至94.9英尺，以便在漲潮時應對百年一遇的風暴，沒想到大除夕一整天，帶來了超過5寸的降雨，儘管五台水泵都全速運轉，但整個城市都經歷了洪水氾濫，超出了雨水系統的容量。

不過有居民表示，當天只有兩台水泵運轉，而非工務局說的五台，週二晚上的San Mateo市議會，已經有議員將此事列為議程討論。

此外，有鑑於San Mateo縣多處Caltrain鐵軌橋墩下，在這次的冬季風暴淹大水，甚至有車子困在水中，工務局表示，如果必須在雨中出行，一定要注意安全，緩慢駕駛、開車頭燈、開擋風玻璃刮水器、切勿駛過積水。

如果洪水在您的汽車周圍上漲，棄車並在安全的情況下，轉移到地勢較高的地方，6英寸深的水會到達大多數乘用車的底部，導致失控和可能失速，一英尺深的水會令許多車輛漂浮，只要遇到被洪水淹沒的道路，立刻調頭。

另外，由於近日的風暴，以及即將到來的另一股風暴，San Mateo縣週二宣布當地進入緊急狀態，San Mateo縣還啟動緊急行動中心，全天候運行，當局已經訂了兩萬多個沙包發放給公眾，而酒店、庇護中心也安排到位，以安置那些可能被疏散的居民。

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