聖荷西市進入緊急狀態 關注Coyote Creek會否水淹

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西宣布該市進入緊急狀態,官員表示已準備就緒,不會重蹈2017年淹水災難的覆轍。

聖荷西市長Matt Mahan週三上午巡視Coyote Creek,沿岸有許多無家可歸人士紮營,也是大氣河風暴影響最大的族群。

Mahan說:「我跟外展團隊沿著溪流走數百呎,發現很多被遺棄的帳篷,這是好現象,表示住近水邊的人不在那裡。」

水務官員全天候關注洪水黑點,並隨時回報水位數據,再決定是否必要撤離附近的居民,並已經在多個圖書館及社區中心準備床位,給無家可歸人士。

聖荷西市議員Bien Doan說:「我們知道大風暴即將來襲,2017年我做消防隊長,在這裡處理Rock Spring水災,我知道在那裡孤立無援是多麼困難,因為我們沒有準備好,現在吸取了2017年的教訓,本市已準備好迎接這場風暴。」

2017年2月18日歷史性的風暴,導致南聖荷西的Anderson水庫潰堤,大量的水流進Coyote Creek,最後滿溢流到附近的住宅區,當局派人搶救被水圍困的居民,有些居民被水淹到腰部,才接到官員撤離的指示。

這場淹水導致1萬4千人流離失所,以及約1億元的損失。

Mahan呼籲市民發揮守望相助精神,如果有年長及行動不便的鄰居,主動提出幫忙,平安度過這場風暴。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。