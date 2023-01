【KTSF 毛皓延報導】

東灣列治文市一個社區,因有潛在山泥傾瀉的風險而需要疏散。

灣區早於週三的暴雨來臨前,已經有多個地方需要疏散,位於Point Richmond的社區Seacliff就是其中之一,這裡鄰近山邊,現場有警車在場,Seaview Drive一條街的入口亦用雪糕筒封起。

根據4號台的報導,東灣列治文市市長Tom Butt說,該個社區因為有發生山泥傾瀉的風險,15戶居民在週二晚上自願疏散。

他指有市民週二在山上散步,留意到山上的去水渠有裂痕,於是聯絡市府,市府商討後促使今次需要疏散。

現場可見山上的泥土有鬆脫的跡象,亦留有工作人員放置的沙包,以防萬一,暫時未知疏散的居民何時可以回到家中。

