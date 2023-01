【KTSF】

大氣河風暴吹襲灣區,國家氣象局駐Monterey的氣象學家表示,大雨將於下午3時到4時左右抵達北灣Sonoma縣,雨帶之後逐漸向南移動。預測舊金山晚上8時雨勢最大,大雨將持續至午夜。

除了下雨之外,這股風暴也會帶來強風。

氣象局指出,灣區目前部分飛機場風速超過每小時30英里。下午4時風力進一步加強,部分地區會刮起時速40至50英里的強風,高山地區疾風風速可高達60到70英里。

氣象局呼籲大家下午如非必要,盡量不要開車外出。

本台今晚7時,8時以及10時新聞,將會報導有關風暴的最新消息。

