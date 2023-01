灣區再迎來大氣河風暴 強度或更勝上週（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區在新年週末受大氣河風暴吹襲,國家氣象局預測,灣區週三會迎來另一股大氣河風暴,強度可能與上星期相約,甚至更強,更有機會造成人命傷亡。

根據國家氣象局,週三殺到的這股大氣河風暴強度高,濕氣在夏威夷一帶開始聚集,因此被稱爲Pineapple Express,意思是「菠蘿快車」,風暴抵達美國西岸後會帶來狂風暴雨。

這股風暴會造成水浸、山泥傾瀉、大樹倒塌、道路塞車,甚至是人命損傷。

當局預測,週三早上繁忙時間會有驟雨,但之後下午2點至晚上9點,降雨量將會是最多,週三上班及下班的市民會受到影響。

國家氣象局預料,這股大氣河風暴會為舊金山帶來2吋至3吋降雨量,南灣會錄得1.5至2吋,東灣會錄得1吋至2吋。

國家氣象局指,灣區土壤的水份飽和度已經很高,這股風暴可能會造成水浸及山泥傾瀉,而屆時亦會刮起時速60至70英里的狂風。

針對這股風暴,國家氣象局由週三至週四將會實施水浸預警及強風預警,呼籲市民準備好一個應急包,以防需要撤離,亦要確保一旦停電,家中有充裕的物資。

州長緊急服務辦公室會向市民派出沙包及其他物資。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。