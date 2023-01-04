灣區再迎來大氣河風暴 強度或更勝上週（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區在新年週末受大氣河風暴吹襲，國家氣象局預測，灣區週三會迎來另一股大氣河風暴，強度可能與上星期相約，甚至更強，更有機會造成人命傷亡。

根據國家氣象局，週三殺到的這股大氣河風暴強度高，濕氣在夏威夷一帶開始聚集，因此被稱爲Pineapple Express，意思是「菠蘿快車」，風暴抵達美國西岸後會帶來狂風暴雨。

這股風暴會造成水浸、山泥傾瀉、大樹倒塌、道路塞車，甚至是人命損傷。

當局預測，週三早上繁忙時間會有驟雨，但之後下午2點至晚上9點，降雨量將會是最多，週三上班及下班的市民會受到影響。

國家氣象局預料，這股大氣河風暴會為舊金山帶來2吋至3吋降雨量，南灣會錄得1.5至2吋，東灣會錄得1吋至2吋。

國家氣象局指，灣區土壤的水份飽和度已經很高，這股風暴可能會造成水浸及山泥傾瀉，而屆時亦會刮起時速60至70英里的狂風。

針對這股風暴，國家氣象局由週三至週四將會實施水浸預警及強風預警，呼籲市民準備好一個應急包，以防需要撤離，亦要確保一旦停電，家中有充裕的物資。

州長緊急服務辦公室會向市民派出沙包及其他物資。

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