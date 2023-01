賓州一警察局長追捕疑犯時被搶殺 另一名警員受傷

【KTSF 張擎鳳報導】

警方在賓夕凡尼亞州Pittsburg市外追捕一名因違反緩刑規定而被通緝的疑犯時,一名警察局長被槍殺,一名警員受傷。

當局表示,28歲的Aaron Swan,涉嫌違反涉及武器的緩刑規定而被通緝,警員於週一下午2點左右,在Pittsburg市東北20英里的Brackenridge地區發現疑犯,警方徒步追捕疑犯,下午4點後,Swan向兩名警察開槍。

Brackenridge鎮的警察局長頭部中槍,當場證實死亡,另一名警員腿部中槍,送院救治,情況穩定。

當局指,Swan開槍後劫車逃離現場,警方繼續追捕他,疑犯逃入樹林以躲避警方,並向警方開槍。

警方開火還擊,疑犯中槍,他當場證實死亡。

