賓州一警察局長追捕疑犯時被搶殺 另一名警員受傷

January 4, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

警方在賓夕凡尼亞州Pittsburg市外追捕一名因違反緩刑規定而被通緝的疑犯時，一名警察局長被槍殺，一名警員受傷。

當局表示，28歲的Aaron Swan，涉嫌違反涉及武器的緩刑規定而被通緝，警員於週一下午2點左右，在Pittsburg市東北20英里的Brackenridge地區發現疑犯，警方徒步追捕疑犯，下午4點後，Swan向兩名警察開槍。

Brackenridge鎮的警察局長頭部中槍，當場證實死亡，另一名警員腿部中槍，送院救治，情況穩定。

當局指，Swan開槍後劫車逃離現場，警方繼續追捕他，疑犯逃入樹林以躲避警方，並向警方開槍。

警方開火還擊，疑犯中槍，他當場證實死亡。

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