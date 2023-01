舊金山Fox Plaza公寓有玻璃碎片掉下 當局呼籲市民避免到該區

【KTSF】

舊金山消防局週三早上約10點半在Twitter發文指,Fox Plaza有大塊的玻璃碎片跌到街上,Fox Plaza位於Civic Center區,

是有二十多層的出租公寓大廈。

UPDATE: THIS INCIDENT HAS BEEN RESOLVED WITH NO INJURIES IT IS UNKNOWN AT THIS TIME IF THIS IS WIND-RELATED- HIGHLY POSSIBLE THOUGH @SFPD @SF_emergency https://t.co/yEq9XYPyyZ pic.twitter.com/Tg3m4IIfiv

— SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) January 4, 2023