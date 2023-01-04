舊金山Fox Plaza公寓有玻璃碎片掉下 當局呼籲市民避免到該區

January 4, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(San Francisco Fire Department)

【KTSF】

舊金山消防局週三早上約10點半在Twitter發文指，Fox Plaza有大塊的玻璃碎片跌到街上，Fox Plaza位於Civic Center區，
是有二十多層的出租公寓大廈。

當局之後再次發文，相片可見一幢大廈有玻璃脫落，舊金山消防局在早上約11點15分指問題已經解決，事件中沒有人受傷。

暫時未知是否與風暴有關，但相信極有可能由強風造成。

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