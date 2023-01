歐盟多數成員國贊成實施針對中國的入境措施 美方指決定基於科學

【有線新聞】

歐盟就應對中國疫情的措施召開會議,指絕大多數成員國贊成要求中國旅客在出發前檢測對於中方稱將採取相應措施,回應針對中國的入境措施,美國認為中國沒理由這樣做。

為了協調應對中國疫情的措施,歐盟衛生安全委員會周二開會,發言人會後稱絕大多數國家,支持要求來自中國的旅客出發前檢測,並贊成以一致協調方式應對,委員會草擬議案,建議來自中國航班的乘客佩戴口罩,監測來自中國航班的污水,加強檢測及病毒基因排序等,歐盟衛生官員將於稍後再開會討論防疫措施。

歐盟稱,已經向中國提出願意提供專業知識及捐贈疫苗等協助應對疫情。

不過,中國外交部發言人日前指,中國醫療物資總體供應充足,疫苗產量能滿足「應接盡接」需要。

中方又批評一些針對中國的入境限制缺乏科學依據,將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。

美國白宮則認為中方沒理由報復。

美國白宮發言人瓊皮埃爾:「中方沒有理由因為各國採取謹慎衛生措施保護國民而報復,我們和其他國家的措施都是基於公共衛生及科學決定。」

