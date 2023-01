【KTSF 歐志洲報導】

Daly City一處街道出現坑洞,一輛SUV掉進這個坑洞中。

畫面中可以看到SUV掉進坑洞的那一刻,事件發生在週二凌晨,地點是Abbott Avenue和Castle Street的交界處,當局表示,那裡因為水管破裂,導致淹水,一部份的行人走道也坍塌。

那裡的街道淹水,泥土掩蓋街道,當局指示,那裡的居民把車移走,當局也在週三的暴雨來襲之前修補那個坑洞。

當局也表示,另外一個導致坑洞出現的原因,可能是排水受阻而導致,目前正在調查中。

