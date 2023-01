紐森宣布加州進入緊急狀態 動員州府所有部門應對冬季風暴

【KTSF 萬若全報導】

紐森州長宣布加州進入緊急狀態,並動員州政府所有部門應對冬季風暴。

加州交通部長Tony Tavares說:「如無必要,請留在家,避免不必要的出行,起碼等到暴風雨過後

加州多個部門週三召開聯合記者會,應對週三下午抵達的風暴,加州運輸部在全加州設有12個緊急應變中心,動員4千名員工,24小時待命,並建議民眾下載QuickMap,以瞭解最新的路況。

這場風暴預估將造成泥石流、水災及斷電,各級政府已做好應變措施。

加州州長緊急辦公室主任Nancy Ward說:「預計這可能是過去五年中,登陸加州最具衝擊力的連串風暴之一,我們目前正在經歷系列的第二個風暴,可能會持續7到10天

加州官員表示,這場風暴預估是三級,除了帶來豐沛的雨水,還夾著大風。

加州水資源管理局長Karla Nemeth說:「這是極端氣候現象,我們從極端乾旱到極端水患,經過三年的嚴重乾旱,我們的樹木受到壓力,土壤水份已經飽和,這很可能會導致樹木倒塌,從而造成重大問題

官員提醒加州民眾,制定一套緊急應變計畫,熟悉撤離路線,可以打211或311,尋求幫助或提問,如果遇到緊急情況,打911。

民眾可以前往CalAlerts.org註冊,以接收來自您所在地的警報。

