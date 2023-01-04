紐森宣布加州進入緊急狀態 動員州府所有部門應對冬季風暴

【KTSF 萬若全報導】

紐森州長宣布加州進入緊急狀態，並動員州政府所有部門應對冬季風暴。

加州交通部長Tony Tavares說：「如無必要，請留在家，避免不必要的出行，起碼等到暴風雨過後

加州多個部門週三召開聯合記者會，應對週三下午抵達的風暴，加州運輸部在全加州設有12個緊急應變中心，動員4千名員工，24小時待命，並建議民眾下載QuickMap，以瞭解最新的路況。

這場風暴預估將造成泥石流、水災及斷電，各級政府已做好應變措施。

加州州長緊急辦公室主任Nancy Ward說：「預計這可能是過去五年中，登陸加州最具衝擊力的連串風暴之一，我們目前正在經歷系列的第二個風暴，可能會持續7到10天

加州官員表示，這場風暴預估是三級，除了帶來豐沛的雨水，還夾著大風。

加州水資源管理局長Karla Nemeth說：「這是極端氣候現象，我們從極端乾旱到極端水患，經過三年的嚴重乾旱，我們的樹木受到壓力，土壤水份已經飽和，這很可能會導致樹木倒塌，從而造成重大問題

官員提醒加州民眾，制定一套緊急應變計畫，熟悉撤離路線，可以打211或311，尋求幫助或提問，如果遇到緊急情況，打911。

民眾可以前往CalAlerts.org註冊，以接收來自您所在地的警報。

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