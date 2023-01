【KTSF】

加州水資源部展開本季的首次降雪調查。

全加州的平均積雪量目前處於174%的水平,是過去40年來第三高的水平,本週稍後Sierra Nevada估計將有更多降雪,為結束加州的乾旱帶來希望。

不過,在雨季初期積雪量高,不代表會一直延續下去。去年加州在雨季初期,錄得160%的積雪量,但之後卻經歷了3個月乾旱,結果在去年4月1日,Sierra地區的積雪量只有38%的水平。

加州每年會做260次降雪調查,這次是今年的首次降雪調查,水資源部用積雪和積雪深度測量含水量,為科學家提供有關加州供水來源的關鍵信息。

加州雪調查計劃經理Sean Guzman說:「這積雪量是40年來最好的開端之一,但不代表我們已走出乾旱困境,我們仍需繼續保持警惕,節約用水。」

