吹襲灣區的大氣河風暴過去24小時增強為「炸彈氣旋」

【KTSF 黃恩光報導】

正在吹襲加州的大氣河風暴,在過去24小時內迅速增強成為「炸彈氣旋」,什麼是「炸彈氣旋」?

國家氣象局在社交網站發布一組衛星圖像,顯示風暴的形態,氣象局的氣象學家指出,「炸彈氣旋」是形容氣壓迅速下降,導致低氣壓急速增強,地表正常氣壓是1000毫巴,而這股風暴的氣壓在24小時內迅速下降至960毫巴,形成一個漏斗形的氣旋,而我們會看見它帶來的暴雨、疾風、巨浪、雷暴,並有機會下冰雹。

而促成炸彈氣旋的原因,包括冷和熱空氣的碰撞,今次的風暴成因,是冷鋒以及來自熱帶的濕氣相遇,所以會下大雨以及氣溫下降。

華盛頓郵報的報導指出,週三早上的降雨是炸彈氣旋風暴的「前菜」,之後出現停雨的時刻,而真正強勁的風暴週三晚登陸,強風警告現在到週四早上10點生效。

北灣至Monterey沿岸有大浪警告,週四早上至星期五凌晨3點生效,海面會出現20到30呎大浪。

國家氣象局對灣區發出水浸預警,現在到週四下午生效。

