優勝美地巨大落石砸中皮卡釀兩死 一人是華裔

上星期二,發生在優勝美地國家公園的重大落石事件,造成兩人死亡,死者來自聖荷西,其中一名是華裔。

事發在上星期二12月27日上午9點左右,地點是在通往優勝美地的El Portal Road,接近Big Oak Flat Road的140公路,一旁是Merced River,另一邊則是巨大的岩石山丘。

這條路向東通往優勝美地山谷,向西通往公園的三個西部入口之一。

公園管理處證實,罹難者是一對來自聖荷西的夫婦,51歲的Georgios Theocharous,和35歲的Ming Yan,兩人駕駛的Dodge Ram皮卡,被從1000英尺高的巨大落石砸中,力量之大把他們租車推離公路,撞上Merced河堤。

公園管理局官員說,落石重達185噸,影響500尺的道路,落石的原因還在調查。

上週五晚上,由於另一起落石事件,公園管理局宣布再次關閉Foresta以東的Big Oak Flat Road。

