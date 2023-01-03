週末暴風雨令灣區多地出現水浸及山泥傾瀉（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週末的風暴，灣區多地出現水浸、大樹倒塌及其他損毀的情況，有市民的家居入水，當局一度出動裝甲車救援被困市民。

風暴過後，在舊金山（三藩市）市府將四間屋標上紅色標示，代表房屋現時並不適宜居住。

其中一個受影響的市民，泥水在星期六不斷湧入他的後園，他形容當時就好像置身於尼加拉大瀑布一樣。

與鄰近的幾間屋一樣，Rivas的家中被幾吋積水淹沒，天花亦一度漏水，消防員需要用沙包堵住洪水。

雖然現在大部份積水已退去，但有很多泥土仍未清理，而地板及牆壁都報銷。

Mission區15街夾Folsom街一帶的街道，在上星期六亦嚴重水浸，街上甚至可見市民用滑浪板代步。

在東灣San Ramon一個長者社區附近的去水渠，因被泥土堵塞而造成水浸，這間公寓更一度被完全淹沒，當地警方出動裝甲車，救援被困的長者。

另一方面，奧克蘭（屋崙）動物園嚴重水浸，入口因一條暗渠損毀而出現地陷，動物園需最少關閉兩星期。

灣區週一不少地方仍受到過去這場風暴影響，有停車場仍留有未清理的積水，行人路上佈滿泥漿。

中半島Belmont市Harbor Boulevard，雖然星期六留下的積水已退去，但週一仍然封路。

而San Mateo市42街夾El Camino Real的一條天橋底，早前因水浸關閉現未解封。

在南舊金山Chestnut Avenue夾Hillside Boulevard，暴雨過後仍可見山泥傾瀉的跡象，路邊亦留下一大灘泥和積水。

而這間山下的房屋，星期六在後院中有泥土鬆脫，導致大樹倒塌，居民需要疏散，大樹至今仍壓在屋頂下，周邊被圍上封鎖線，暫未知何時解封。

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