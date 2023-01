週末暴風雨令灣區多地出現水浸及山泥傾瀉（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週末的風暴,灣區多地出現水浸、大樹倒塌及其他損毀的情況,有市民的家居入水,當局一度出動裝甲車救援被困市民。

風暴過後,在舊金山(三藩市)市府將四間屋標上紅色標示,代表房屋現時並不適宜居住。

其中一個受影響的市民,泥水在星期六不斷湧入他的後園,他形容當時就好像置身於尼加拉大瀑布一樣。

與鄰近的幾間屋一樣,Rivas的家中被幾吋積水淹沒,天花亦一度漏水,消防員需要用沙包堵住洪水。

雖然現在大部份積水已退去,但有很多泥土仍未清理,而地板及牆壁都報銷。

Mission區15街夾Folsom街一帶的街道,在上星期六亦嚴重水浸,街上甚至可見市民用滑浪板代步。

在東灣San Ramon一個長者社區附近的去水渠,因被泥土堵塞而造成水浸,這間公寓更一度被完全淹沒,當地警方出動裝甲車,救援被困的長者。

另一方面,奧克蘭(屋崙)動物園嚴重水浸,入口因一條暗渠損毀而出現地陷,動物園需最少關閉兩星期。

灣區週一不少地方仍受到過去這場風暴影響,有停車場仍留有未清理的積水,行人路上佈滿泥漿。

中半島Belmont市Harbor Boulevard,雖然星期六留下的積水已退去,但週一仍然封路。

而San Mateo市42街夾El Camino Real的一條天橋底,早前因水浸關閉現未解封。

在南舊金山Chestnut Avenue夾Hillside Boulevard,暴雨過後仍可見山泥傾瀉的跡象,路邊亦留下一大灘泥和積水。

而這間山下的房屋,星期六在後院中有泥土鬆脫,導致大樹倒塌,居民需要疏散,大樹至今仍壓在屋頂下,周邊被圍上封鎖線,暫未知何時解封。

