2023年首個交易日 華爾街股市主要指數全線走跌

【KTSF 張麗月報導】

2023年第一個交易日，華爾街股市主要指數全線走跌。

美股主要指數在新一年頭一個交易日出現賣壓，股市週二早上原本高開，但其後反覆偏軟，主要因為受到重磅股下跌的拖累，收市時，道瓊斯微跌10點，SP500跌15點，Nasdaq跌79點。

股市跌，部份原因是蘋果和Tesla這兩隻重磅股下滑，連累大市走跌，蘋果股價週二跌3.7%，是一年半以來新低，也令蘋果市值跌破兩萬億元以下。

電動車Tesla股價在新年開始之際更大跌超過12%，是兩年多以來單一日最大跌幅，因為Tesla週一公佈第四季汽車生產和交付數量都未符合預期。

Tesla股價去年全年累積跌了65%，等於蒸發了公司市值大約七億元，單在去年12月份，Tesla股價跌了36%，是Tesla在2010年上市以來，最大跌幅的一個月份，因為當時投資者越來越關注，Tesla在中國的生產出現延誤，以及行政總裁馬斯克要分心管理Twitter，擔心會影響他對Tesla的營運。

不過在美國上市的中資股，在跌市中普遍上揚，因為上海的研究人員透露，COVID疫情個案在中國一些主要城市可能已見頂，這種期望對中國復甦的樂觀情緒，有助於刺激中資股週二的升勢，好像阿里巴巴和百度股價，週二分別升了超過4%，騰訊和微博更升超過5%。

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