2023年首個交易日 華爾街股市主要指數全線走跌

【KTSF 張麗月報導】

2023年第一個交易日,華爾街股市主要指數全線走跌。

美股主要指數在新一年頭一個交易日出現賣壓,股市週二早上原本高開,但其後反覆偏軟,主要因為受到重磅股下跌的拖累,收市時,道瓊斯微跌10點,SP500跌15點,Nasdaq跌79點。

股市跌,部份原因是蘋果和Tesla這兩隻重磅股下滑,連累大市走跌,蘋果股價週二跌3.7%,是一年半以來新低,也令蘋果市值跌破兩萬億元以下。

電動車Tesla股價在新年開始之際更大跌超過12%,是兩年多以來單一日最大跌幅,因為Tesla週一公佈第四季汽車生產和交付數量都未符合預期。

Tesla股價去年全年累積跌了65%,等於蒸發了公司市值大約七億元,單在去年12月份,Tesla股價跌了36%,是Tesla在2010年上市以來,最大跌幅的一個月份,因為當時投資者越來越關注,Tesla在中國的生產出現延誤,以及行政總裁馬斯克要分心管理Twitter,擔心會影響他對Tesla的營運。

不過在美國上市的中資股,在跌市中普遍上揚,因為上海的研究人員透露,COVID疫情個案在中國一些主要城市可能已見頂,這種期望對中國復甦的樂觀情緒,有助於刺激中資股週二的升勢,好像阿里巴巴和百度股價,週二分別升了超過4%,騰訊和微博更升超過5%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。