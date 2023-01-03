Tesla電動車在Devil’s Slide衝下山崖 夫婦和兩孩受傷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州消防局指出，一輛Tesla電動車週一早上11點左右，在中半島Devil’s Slide衝下山崖，車上兩個成年人和兩個兒童受傷，情況危殆。

加州公路巡警和加州消防局表示，在週一早上大約上午10點50分接報，指一輛載有4名乘客的Tesla汽車，在San Mateo縣Devils Slide的1號高速公路上衝出公路，並墜入懸崖。

加州消防局官員指，4名乘客分別是一名男子和他的妻子，以及他們的兩個孩子，一個4歲的女孩和一個9歲的男孩。

加州消防局說：「我們現有4人重傷，Tesla汽車偏離道路250英尺，4名傷者危殆，2名未成年人和2名成人，我們派出多輛救護車和地面救援人員

本台記者週一大約2點到達現場，見到汽車在懸崖下，車頭和車身嚴重損毀，救援人員仍然在場。

加州消防局在下午表示，4名傷者已被直升機救出，並被送往附近的醫院。

車禍發生後，1號公路仍然開放，並手沒有封路，但Devils Slide位於Pacifica和Montara之間，部份路段直至下午仍然少許擠塞，目前尚不清楚是什麼原因導致出事的Tesla偏離道路。

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