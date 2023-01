Tesla電動車在Devil’s Slide衝下山崖 夫婦和兩孩受傷（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州消防局指出,一輛Tesla電動車週一早上11點左右,在中半島Devil’s Slide衝下山崖,車上兩個成年人和兩個兒童受傷,情況危殆。

加州公路巡警和加州消防局表示,在週一早上大約上午10點50分接報,指一輛載有4名乘客的Tesla汽車,在San Mateo縣Devils Slide的1號高速公路上衝出公路,並墜入懸崖。

加州消防局官員指,4名乘客分別是一名男子和他的妻子,以及他們的兩個孩子,一個4歲的女孩和一個9歲的男孩。

加州消防局說:「我們現有4人重傷,Tesla汽車偏離道路250英尺,4名傷者危殆,2名未成年人和2名成人,我們派出多輛救護車和地面救援人員

本台記者週一大約2點到達現場,見到汽車在懸崖下,車頭和車身嚴重損毀,救援人員仍然在場。

加州消防局在下午表示,4名傷者已被直升機救出,並被送往附近的醫院。

車禍發生後,1號公路仍然開放,並手沒有封路,但Devils Slide位於Pacifica和Montara之間,部份路段直至下午仍然少許擠塞,目前尚不清楚是什麼原因導致出事的Tesla偏離道路。

