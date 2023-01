駐舊金山台北經文處解釋領務案件等候時間過長原因（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣國境早在去年底解封,持美國護照入境也恢復昔日的免簽證措施,不過申辦台灣護照的申請案,還是持續湧入駐舊金山台北經文處,也引發一些僑民抱怨申請過程等待時間太長,這究竟是甚麼原因?何時才能恢復常態呢?駐舊金山台北經文處領務組組長張麗賢一一回答僑民的疑問。

疫情期間,台灣國境一度封鎖,很多海外僑民為了入境,特地去辦理或更新台灣護照,也讓駐舊金山台北經文處的領務作業激增,等待時間最長達三個月,引發大批僑民抱怨連連。

如今台灣國門去年底重開解封之後,持美國護照也能免簽證入境台灣情況是否有所改善呢?

駐舊金山台北經文處領務組組長張麗賢說:「我們來辦護照的數量,並沒有很顯著的減少,文件證明也跟疫情前,也是屬於增加的情況,所以我們的領務量還是相對的比疫情前還多。」

張麗賢指出,目前辦理簽證的數量確實下降,但首辦護照的申請案卻沒有減少。

張麗賢說:「尤其是首辦護照的人很多,大家因為疫情這個經驗,只能持國照(台灣護照)才能入境台灣,以前大家都拿美照(美國護照)就入境了,因為知道說,如果萬一又發生這種情況,疫情的話,還是必須要有台灣護照才能入境,所以大家有這樣的意識之後,他們就會來辦護照、首辦護照,因為幫在美國出生的小孩,來我們這邊辦護照。」

首辦護照主要是在美國出生的台灣僑民子女,這部分的所需申請文件較多,作業時間也相對較久。

張麗賢說:「包括爸爸媽媽在美國結婚的話,要有結婚證書,小孩子的出生紙,那如果有想要在台灣設籍的話,這些都要經過驗證,所以要準備的資料比較複雜。」

海外出生的首辦台灣護照申請人,父母如果是在台灣登記結婚,需要台灣的戶籍謄本,或是台灣法院公證結婚的證書,如果是在經文處轄區內結婚,只要提供結婚證書正本即可,如果在其他地方結婚,結婚證書則需要經過當地外館認證,而如果在中國結婚,證書則需要經過海基會和海協會驗證之後才能受理。

到底領務案件堆積如山的具體情況,官員用數字做出說明。

張麗賢說:「在疫情前我們統計過,我們簽證平均每個月大概是五、六十件,那我們今年簽證量多的時候,曾經到達三、四百件,這個數量是以前平均大概是八、九倍,那如果說用正常數量來算,我年度的數量來算,簽證的申請件,今年是疫情前的四倍,那護照的部分,在疫情前平均每個月大概三百本左右,我們在疫情之後,護照的申請量曾經高達到一個月的發照數,我今年有一個月發照過一千本的,然後大概平均是七、八百本這樣,所以護照的申請件數是疫情前的兩倍。」

另外,有些僑民在疫情期間沒有辦法回台灣,需要辦理居住證明跟授權書等文件,這方面業務量也比疫情前多兩到三成。

不過這麼龐大的業務量下,人力並沒有增加,都是六名全職人員,過程中還有僱員離職或請長假,人手短缺的情況可見一般。

申請晶片護照的等待期,曾經一度長達三個月之久,也讓許多申請人怨聲載道,現在則改善為約兩個月的時間,今年一月開始會進一步縮短。

張麗賢說:「我們的時間會更加縮短,大概等待期是六週。」

儘管申請的人數非常的多,但是在領務大廳還是空空蕩蕩的,為什麼呢?原來目前還是採取預約制的方式。

張麗賢說:「我們現在申請件量還是沒有很顯著的降下來,再加上我們的人力,其實以我們編制六位全職雇員人力,要來負擔這麼大的領務量的時候,我們其實同仁是做不來的,所以才會大家等待的時間會這麼長,再加上因為疫情變化莫測,我們也怕群聚感染,所以我們目前還是朝預約制的方向來進行。」

駐舊金山台北經文處考慮在今年春天取消預約制,恢復昔日到場親辦的方式,不過具體時程尚未確定,屆時將在官網上公布。

經文處也提醒,目前加簽僑居身份的部份,因為涉及要轉交移民署查出入境紀錄,還要報函僑委會審核,才能在申請人的護照上加蓋僑居身分,因此作業時間等待期是六個星期,寄件後不需要急著查詢。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。