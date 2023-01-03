駐舊金山台北經文處解釋領務案件等候時間過長原因（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣國境早在去年底解封，持美國護照入境也恢復昔日的免簽證措施，不過申辦台灣護照的申請案，還是持續湧入駐舊金山台北經文處，也引發一些僑民抱怨申請過程等待時間太長，這究竟是甚麼原因？何時才能恢復常態呢？駐舊金山台北經文處領務組組長張麗賢一一回答僑民的疑問。

疫情期間，台灣國境一度封鎖，很多海外僑民為了入境，特地去辦理或更新台灣護照，也讓駐舊金山台北經文處的領務作業激增，等待時間最長達三個月，引發大批僑民抱怨連連。

如今台灣國門去年底重開解封之後，持美國護照也能免簽證入境台灣情況是否有所改善呢？

駐舊金山台北經文處領務組組長張麗賢說：「我們來辦護照的數量，並沒有很顯著的減少，文件證明也跟疫情前，也是屬於增加的情況，所以我們的領務量還是相對的比疫情前還多。」

張麗賢指出，目前辦理簽證的數量確實下降，但首辦護照的申請案卻沒有減少。

張麗賢說：「尤其是首辦護照的人很多，大家因為疫情這個經驗，只能持國照（台灣護照）才能入境台灣，以前大家都拿美照（美國護照）就入境了，因為知道說，如果萬一又發生這種情況，疫情的話，還是必須要有台灣護照才能入境，所以大家有這樣的意識之後，他們就會來辦護照、首辦護照，因為幫在美國出生的小孩，來我們這邊辦護照。」

首辦護照主要是在美國出生的台灣僑民子女，這部分的所需申請文件較多，作業時間也相對較久。

張麗賢說：「包括爸爸媽媽在美國結婚的話，要有結婚證書，小孩子的出生紙，那如果有想要在台灣設籍的話，這些都要經過驗證，所以要準備的資料比較複雜。」

海外出生的首辦台灣護照申請人，父母如果是在台灣登記結婚，需要台灣的戶籍謄本，或是台灣法院公證結婚的證書，如果是在經文處轄區內結婚，只要提供結婚證書正本即可，如果在其他地方結婚，結婚證書則需要經過當地外館認證，而如果在中國結婚，證書則需要經過海基會和海協會驗證之後才能受理。

到底領務案件堆積如山的具體情況，官員用數字做出說明。

張麗賢說：「在疫情前我們統計過，我們簽證平均每個月大概是五、六十件，那我們今年簽證量多的時候，曾經到達三、四百件，這個數量是以前平均大概是八、九倍，那如果說用正常數量來算，我年度的數量來算，簽證的申請件，今年是疫情前的四倍，那護照的部分，在疫情前平均每個月大概三百本左右，我們在疫情之後，護照的申請量曾經高達到一個月的發照數，我今年有一個月發照過一千本的，然後大概平均是七、八百本這樣，所以護照的申請件數是疫情前的兩倍。」

另外，有些僑民在疫情期間沒有辦法回台灣，需要辦理居住證明跟授權書等文件，這方面業務量也比疫情前多兩到三成。

不過這麼龐大的業務量下，人力並沒有增加，都是六名全職人員，過程中還有僱員離職或請長假，人手短缺的情況可見一般。

申請晶片護照的等待期，曾經一度長達三個月之久，也讓許多申請人怨聲載道，現在則改善為約兩個月的時間，今年一月開始會進一步縮短。

張麗賢說：「我們的時間會更加縮短，大概等待期是六週。」

儘管申請的人數非常的多，但是在領務大廳還是空空蕩蕩的，為什麼呢？原來目前還是採取預約制的方式。

張麗賢說：「我們現在申請件量還是沒有很顯著的降下來，再加上我們的人力，其實以我們編制六位全職雇員人力，要來負擔這麼大的領務量的時候，我們其實同仁是做不來的，所以才會大家等待的時間會這麼長，再加上因為疫情變化莫測，我們也怕群聚感染，所以我們目前還是朝預約制的方向來進行。」

駐舊金山台北經文處考慮在今年春天取消預約制，恢復昔日到場親辦的方式，不過具體時程尚未確定，屆時將在官網上公布。

經文處也提醒，目前加簽僑居身份的部份，因為涉及要轉交移民署查出入境紀錄，還要報函僑委會審核，才能在申請人的護照上加蓋僑居身分，因此作業時間等待期是六個星期，寄件後不需要急著查詢。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。