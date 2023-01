【KTSF 萬若全報導】

聖荷西去年有65人死於輪下,有史以來最高紀錄。

上週六大除夕晚上,一名行人在Westfield Valley Fair購物中心以北被車撞死,成為聖荷西2022年結束前,第65位死於交通意外,也成了聖荷西2022年最明顯的公共安全問題。

專家表示,超速仍是車禍的主因,65宗死亡事故中,有32宗是行人死亡,也是歷史新高,其中有17人是無家可歸人士。

關注者說,聖荷西市府拆除營地,把這些人推向危險的十字路口,被車撞的機率就會上升。

根據聖荷西警察局的數據,今年的道路死亡總數,遠遠超過其凶殺案總數的35人。

警方記錄還顯示,截至11月底,暴力犯罪率上升了3.3%,搶劫和嚴重襲擊事件與去年持平,入室盜竊案比2021年增加了約3%。

