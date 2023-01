新年伊始 灣區一些市民有什麼新年願望（視頻）

【KTSF】

新的一年已經到來,帶大家看看灣區一些市民有什麼新年願望。

餐廳老闆說:「我的願望就是疫情早日過去,人們恢復常態生活,,新的一年,大家就像夢想成真,平平安安度過2023,下一年希望餐廳好一點,最主要是大家平安,平安是最大的幸福。」

市民說:「可能只是變得更健康,減肥,並賺更多錢,多運動,追求我的目標,可以升職,新年快樂。」

理髮店老闆說:「不要戰爭,人人身體健康,新的願望就是大家和平相處,((自己的願望呢?)自己願望就是生意慢慢變好,經濟好轉。」

理髮店員工說:「沒有疫情發生是最好,希望安全些,不要歧視亞裔就好了。」

飲品店老闆說:「新的一年,我希望店生意會好一些,家庭會有一個小孩,然後希望周邊的居民,大家都闔家幸福。」

音樂家Georgia Blues說:「我想要的願望之一,是成為更好的音樂家,唱我的藍調,演奏我的口琴,和可以退休,身體健康,幫助每個人,對每個人充滿愛和感恩。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。