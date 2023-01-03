新年伊始 灣區一些市民有什麼新年願望（視頻）

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新的一年已經到來，帶大家看看灣區一些市民有什麼新年願望。

餐廳老闆說：「我的願望就是疫情早日過去，人們恢復常態生活，，新的一年，大家就像夢想成真，平平安安度過2023，下一年希望餐廳好一點，最主要是大家平安，平安是最大的幸福。」

市民說：「可能只是變得更健康，減肥，並賺更多錢，多運動，追求我的目標，可以升職，新年快樂。」

理髮店老闆說：「不要戰爭，人人身體健康，新的願望就是大家和平相處，（(自己的願望呢？）自己願望就是生意慢慢變好，經濟好轉。」

理髮店員工說：「沒有疫情發生是最好，希望安全些，不要歧視亞裔就好了。」

飲品店老闆說：「新的一年，我希望店生意會好一些，家庭會有一個小孩，然後希望周邊的居民，大家都闔家幸福。」

音樂家Georgia Blues說：「我想要的願望之一，是成為更好的音樂家，唱我的藍調，演奏我的口琴，和可以退休，身體健康，幫助每個人，對每個人充滿愛和感恩。」

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