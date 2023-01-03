San Mateo縣衛生官員提醒居民洪水對健康及安全構成危險（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

除夕的降雨造成San Mateo縣多處淹水，縣衛生官員提醒居民，洪水對返回家園的居民健康及安全構成危險。

San Mateo縣衛生總監Scott Morrow說，洪水可能含有各種危險物質，包括未處理的污水、動物糞便、有毒物質、化學合成物、黴菌和細菌等，最好不要接觸，以避免生病或受傷。

衛生總監建議回到淹水區重整家園的居民，要穿上長靴和戴手套，進入淹水的建築前，確保主電氣開關已關閉，在確定連接到電氣系統的電線，或設備沒有損壞之前，不要重新打開，如果聞到瓦斯味或懷疑瓦斯漏氣，打911，然後通知PG&E，電話：800-743-5000，並警告鄰居有潛在的問題。

如果家中有小孩接觸到污水應勤洗手，許多小孩喜歡玩水，但專家警告家長，確保小孩及寵物遠離淹水留下的積水，如果身體有傷口要清洗乾淨，塗上抗生素軟膏，防止感染，如果出現紅腫或流膿，要立刻去看醫生，如果有吞下污水，最好去看醫生，因為有感染A型肝炎風險。

如果無法確定飲用水是否乾淨，最好買瓶裝水，如果小孩的玩具或家具接觸到洪水，可以用漂白水加清水清洗消毒，比例是四分一杯漂白水對一加侖清水，一般的清潔消毒，可混合一湯匙漂白水和一加侖清水。

如果電源關閉，扔掉冰箱中所有變色或有異味的食物，尤其是肉類、家禽和魚類，如果冷凍室已滿且門保持關閉，冷凍食品可保存48至72小時。

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