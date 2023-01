San Mateo縣衛生官員提醒居民洪水對健康及安全構成危險（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

除夕的降雨造成San Mateo縣多處淹水,縣衛生官員提醒居民,洪水對返回家園的居民健康及安全構成危險。

San Mateo縣衛生總監Scott Morrow說,洪水可能含有各種危險物質,包括未處理的污水、動物糞便、有毒物質、化學合成物、黴菌和細菌等,最好不要接觸,以避免生病或受傷。

衛生總監建議回到淹水區重整家園的居民,要穿上長靴和戴手套,進入淹水的建築前,確保主電氣開關已關閉,在確定連接到電氣系統的電線,或設備沒有損壞之前,不要重新打開,如果聞到瓦斯味或懷疑瓦斯漏氣,打911,然後通知PG&E,電話:800-743-5000,並警告鄰居有潛在的問題。

如果家中有小孩接觸到污水應勤洗手,許多小孩喜歡玩水,但專家警告家長,確保小孩及寵物遠離淹水留下的積水,如果身體有傷口要清洗乾淨,塗上抗生素軟膏,防止感染,如果出現紅腫或流膿,要立刻去看醫生,如果有吞下污水,最好去看醫生,因為有感染A型肝炎風險。

如果無法確定飲用水是否乾淨,最好買瓶裝水,如果小孩的玩具或家具接觸到洪水,可以用漂白水加清水清洗消毒,比例是四分一杯漂白水對一加侖清水,一般的清潔消毒,可混合一湯匙漂白水和一加侖清水。

如果電源關閉,扔掉冰箱中所有變色或有異味的食物,尤其是肉類、家禽和魚類,如果冷凍室已滿且門保持關閉,冷凍食品可保存48至72小時。

