中半島Daly City發生汽車撞倒行人後不顧而去的案件,一名長者送院後傷重死亡。

現場位於San Jose Avenue接近Flournoy街,警方表示,星期日晚9時左右,收到多宗報案,指出現場發生汽車撞倒人的車禍,警員抵達現場後,發現一名男長者倒臥在馬路上,不省人事。

警員和消防員為傷者急救,但事主送到醫院後傷重死亡。

警方仍在追查肇事汽車和司機,呼籲市民提供資料,可致電(650) 991-8119與警方聯絡。

