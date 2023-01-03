中國專家指BQ.1、XBB等新變異分支傳播力強 有機會二次感染

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近日有多名中國內地專家都預期，新春期間將迎來新冠病毒感染高峰期。有專家表示，多個省市出現的Omicron病毒分支BQ.1和XBB，免疫逃逸能力較強，曾確診的人有機會再次感染。

內地近幾個月都接連出現有患者感染BQ.1和XBB等Omicron病毒變異分支。上海復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇指，這些新的變異分支與以往病毒株相比，致病性差不多，但「免疫逃逸」能力有增強，令病毒傳播及流行速度加快，但仍有二次感染的風險。

王新宇說：「這其實是取決於兩方面，一個就是取決於我們再感染的這個病毒株如果是和原來的，就是我們現在的BA.5或者BF.7有多少的重疊。如果說它是非常相近的、抗體能夠覆蓋的話，那其實感染的概率是不高的。但是如果這個病毒一直在變異，這個交叉保護作用越來越低了，或者消失了，那是完全可能再次感染的。」

至於另一個因素則要視乎個人抗體水平。他說如果確診者康復後，抗體水平較高，二次感染的機會就會較低。針對不少人康復後表示有「腦霧」情況，例如記憶力下降、反應遲鈍等，安徽有神經內科醫生就表示，目前醫學上尚未確定兩者有因果關係。中國工程院院士鍾南山亦曾表示，這些不是新冠造成的嚴重後遺症，隨著時間及健康狀態改善，便會慢慢改善及消失。

另外，中國疾病控制中心公布，內地周日新增4499宗本地病例。廣東最多，有超過1500宗，福建及北京合共有950多宗。

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