中國專家指BQ.1、XBB等新變異分支傳播力強 有機會二次感染

【有線新聞】

近日有多名中國內地專家都預期,新春期間將迎來新冠病毒感染高峰期。有專家表示,多個省市出現的Omicron病毒分支BQ.1和XBB,免疫逃逸能力較強,曾確診的人有機會再次感染。

內地近幾個月都接連出現有患者感染BQ.1和XBB等Omicron病毒變異分支。上海復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇指,這些新的變異分支與以往病毒株相比,致病性差不多,但「免疫逃逸」能力有增強,令病毒傳播及流行速度加快,但仍有二次感染的風險。

王新宇說:「這其實是取決於兩方面,一個就是取決於我們再感染的這個病毒株如果是和原來的,就是我們現在的BA.5或者BF.7有多少的重疊。如果說它是非常相近的、抗體能夠覆蓋的話,那其實感染的概率是不高的。但是如果這個病毒一直在變異,這個交叉保護作用越來越低了,或者消失了,那是完全可能再次感染的。」

至於另一個因素則要視乎個人抗體水平。他說如果確診者康復後,抗體水平較高,二次感染的機會就會較低。針對不少人康復後表示有「腦霧」情況,例如記憶力下降、反應遲鈍等,安徽有神經內科醫生就表示,目前醫學上尚未確定兩者有因果關係。中國工程院院士鍾南山亦曾表示,這些不是新冠造成的嚴重後遺症,隨著時間及健康狀態改善,便會慢慢改善及消失。

另外,中國疾病控制中心公布,內地周日新增4499宗本地病例。廣東最多,有超過1500宗,福建及北京合共有950多宗。

