舊金山週六降雨量百多年來第二多 週三再有強勁風暴來襲（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區在過去周末受大氣河風暴吹襲,舊金山(三藩市)星期六一天之內錄得5.46吋降雨,是一百多年來第二多的降雨量,國家氣象局預測,星期三另一股大氣河風暴將吹襲灣區,強度與上週末的風暴相若,甚至更強勁。

剛剛過去的周末,灣區受到一股4級的大氣河風暴吹襲,根據國家氣象局,舊金山星期六錄得5.46吋的降雨量,僅次於1994年11月5.54吋的紀錄。

單單這一場雨,佔了舊金山12月總降雨量將近一半。

灣區週日短暫天晴,星期一下雨但雨勢不大,星期二部分時間有陽光,晚上有8成機會下雨。

國家氣象局預測,另一股大氣河風暴正接近灣區,會再次帶來狂風暴雨,而這股風暴的強度與星期六相約,甚至更強。

預測星期二晚至星期五早上,舊金山、南灣及東灣會錄得1.5至3吋降雨量,北灣降雨量多達3到4吋,山區以及Santa Cruz一帶,總降雨量可能多達6吋。

國家氣象局表示,最大雨的時間星期三下午至星期四日出,會影響到下班和上班的市民。

除了下大雨之外,亦會出現強風,部分地區風速可高達每小時50英里,山區疾風風速更可高達70英里,屆時很大機會會再次造成大樹及電線桿倒塌,溪澗及河流的水位亦會大幅上升。

與此同時,受近日風暴的影響,土壤的水分飽和度已經很高,新的風暴將造成水浸,氣象局發出的水浸預警以及強風預警,星期二晚上至星期四生效。

國家氣象局呼籲居民做好準備,而州長緊急服務辦公室亦正準備派出超過370萬個沙包及其他物資,協助最受水浸影響的地區。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。