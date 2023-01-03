舊金山週六降雨量百多年來第二多 週三再有強勁風暴來襲（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區在過去周末受大氣河風暴吹襲，舊金山（三藩市）星期六一天之內錄得5.46吋降雨，是一百多年來第二多的降雨量，國家氣象局預測，星期三另一股大氣河風暴將吹襲灣區，強度與上週末的風暴相若，甚至更強勁。

剛剛過去的周末，灣區受到一股4級的大氣河風暴吹襲，根據國家氣象局，舊金山星期六錄得5.46吋的降雨量，僅次於1994年11月5.54吋的紀錄。

單單這一場雨，佔了舊金山12月總降雨量將近一半。

灣區週日短暫天晴，星期一下雨但雨勢不大，星期二部分時間有陽光，晚上有8成機會下雨。

國家氣象局預測，另一股大氣河風暴正接近灣區，會再次帶來狂風暴雨，而這股風暴的強度與星期六相約，甚至更強。

預測星期二晚至星期五早上，舊金山、南灣及東灣會錄得1.5至3吋降雨量，北灣降雨量多達3到4吋，山區以及Santa Cruz一帶，總降雨量可能多達6吋。

國家氣象局表示，最大雨的時間星期三下午至星期四日出，會影響到下班和上班的市民。

除了下大雨之外，亦會出現強風，部分地區風速可高達每小時50英里，山區疾風風速更可高達70英里，屆時很大機會會再次造成大樹及電線桿倒塌，溪澗及河流的水位亦會大幅上升。

與此同時，受近日風暴的影響，土壤的水分飽和度已經很高，新的風暴將造成水浸，氣象局發出的水浸預警以及強風預警，星期二晚上至星期四生效。

國家氣象局呼籲居民做好準備，而州長緊急服務辦公室亦正準備派出超過370萬個沙包及其他物資，協助最受水浸影響的地區。

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