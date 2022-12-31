影評：《生之欲》黃昏最後一刻認識人生的意義

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

英國倫敦一個公務員，身患絕症之後，想在死前了解生活的意義。

二次大戰後的英國倫敦，官僚體制中的一個公務員Williams 先生，除了工作就是和兒子和媳婦，一起過低調的生活。在工務局的官僚體制中，也不會在工作上尋求突破。一群中年女工，想在一塊被炮彈轟炸後殘留下的空地，建一個兒童遊樂場，卻被工務局的所有部門職員，像皮球般踢來踢去。沒有人願意幫助她們得到想要的答案，包括Williams 先生。

但是Williams 先生，在獲知自己身患絕症之後，想在剩下的幾個月內，了解生活的意義。先是和一個男子，在遊樂場和夜總會中享樂。Williams 先生發現縱慾，並不是了解人生意義的方式。他卻見到一個離職的年輕女同事Margaret，帶有享受人生的氣質，要Margaret 告訴她秘訣。Williams 先生最後從這新建立的友誼中，發現這人生的意義，其實就在自己眼前。

Williams 先生於是那力於幫助一群中年女工，衝破所有部門之間的官僚，落實建兒童遊樂場的計劃。這目標也成了他，給周邊人留下的遺產。

Williams 先生離世後，兒子對不知道父親病重感到困惑。而Williams 先生的同事，被他死前的行動啟發，決心要減少辦公室中的官僚，但後來還是失敗。

電影劇本是由獲得諾貝爾文學獎的日裔英國作家石黑一雄，改編日本導演黑澤明1952年的電影《Ikiru》。影片表面上看來低調，但其中的人性之間的交往與溝通，體現純淨韻味。而其中將Williams 先生演活的，是多年來演年長配角的Bill Nighy。在南非導演Oliver Hermanus 的指導下，臉上看似沒有表情，卻露出十足韻味。全片幾乎沒有笑容，但還是看到他在一些情節中的喜悅。只知道這人物的晚年的最後時刻，找到生命的意義，也為他感到欣慰。

《生之欲 Living》要考驗大家在被激發後，是否真的能夠做出具體行動。以自身的能力，改變世界。

電影獲得滿分五分的最佳評價，觀眾不該錯過。

電影1月6日開始，在灣區各大城市，如舊金山、聖荷西、紅木城等，陸續上映。

電影網頁：https://www.sonyclassics.com/film/living/

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“Living” Review: Knowing the meaning of life in the last moments

“Screening Room” reviews “Living”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website： https://www.sonyclassics.com/film/living/

Now showing in NY/LA theatres. Rolling out in Bay Area theatres from Jan 6, 2023.