影評：《生之欲》黃昏最後一刻認識人生的意義

英國倫敦一個公務員,身患絕症之後,想在死前了解生活的意義。

二次大戰後的英國倫敦,官僚體制中的一個公務員Williams 先生,除了工作就是和兒子和媳婦,一起過低調的生活。在工務局的官僚體制中,也不會在工作上尋求突破。一群中年女工,想在一塊被炮彈轟炸後殘留下的空地,建一個兒童遊樂場,卻被工務局的所有部門職員,像皮球般踢來踢去。沒有人願意幫助她們得到想要的答案,包括Williams 先生。

但是Williams 先生,在獲知自己身患絕症之後,想在剩下的幾個月內,了解生活的意義。先是和一個男子,在遊樂場和夜總會中享樂。Williams 先生發現縱慾,並不是了解人生意義的方式。他卻見到一個離職的年輕女同事Margaret,帶有享受人生的氣質,要Margaret 告訴她秘訣。Williams 先生最後從這新建立的友誼中,發現這人生的意義,其實就在自己眼前。

Williams 先生於是那力於幫助一群中年女工,衝破所有部門之間的官僚,落實建兒童遊樂場的計劃。這目標也成了他,給周邊人留下的遺產。

Williams 先生離世後,兒子對不知道父親病重感到困惑。而Williams 先生的同事,被他死前的行動啟發,決心要減少辦公室中的官僚,但後來還是失敗。

電影劇本是由獲得諾貝爾文學獎的日裔英國作家石黑一雄,改編日本導演黑澤明1952年的電影《Ikiru》。影片表面上看來低調,但其中的人性之間的交往與溝通,體現純淨韻味。而其中將Williams 先生演活的,是多年來演年長配角的Bill Nighy。在南非導演Oliver Hermanus 的指導下,臉上看似沒有表情,卻露出十足韻味。全片幾乎沒有笑容,但還是看到他在一些情節中的喜悅。只知道這人物的晚年的最後時刻,找到生命的意義,也為他感到欣慰。

《生之欲 Living》要考驗大家在被激發後,是否真的能夠做出具體行動。以自身的能力,改變世界。

電影獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影1月6日開始,在灣區各大城市,如舊金山、聖荷西、紅木城等,陸續上映。

電影網頁:https://www.sonyclassics.com/film/living/

