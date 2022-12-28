美國宣佈對中港澳旅客收緊入境檢疫措施

December 28, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pixabay)

【KTSF 朱慧琪報導】

中國宣佈在1月8日恢復中國與港澳陸路口岸通關後，各國隨即對中國旅客實施不同程度的入境檢疫措施，美國週三也宣佈收緊對中國旅客入境安排。

聯邦衛生部週三宣布，由1月5號起，要求所有兩歲或以上，從中國、香港及澳門乘坐飛機抵達美國的乘客，要有48小時病毒檢測陰性證明，包括核酸檢測，和由持牌並獲FDA授權的醫療機構用視像監察下自行做抗原測試。

如出發前十日檢測陽性的乘客，可以出示康復證明文件代替，有關措施適用於途經第三國抵達美國，以及在美國轉機前往其他目的地的旅客。

衛生部聲明，會繼續監察情況，必要時會再作調整。

衛生部也指責中方未能提供充份和透明的疫情數據，衛生部指，相關資料對於有效監測疫情與新變種病毒至關重要。

另外，意大利衛生部指，本週一兩班從中國飛米蘭的客機中，發現超過一半乘客感染COVID，意大利因此決定要求所有從中國入境的旅客接受強制檢測，成為首個採取同類措施的歐洲國家。

據知，兩班飛機分別從北京及上海前往米蘭，其中一班的62名乘客中，有35人陽性，另一班的120名乘客中，有62人陽性，大部份患者都無病徵。

意大利衛生部表示，正對有關測試進行排序，如果發現新的變種病毒，可能會對來自中國的旅客實施更嚴格限制。

歐洲多國都表示關注情況，德國指，暫時未有證據顯示，需要對中國旅客實施入境限制，法國表示，準備好與其他歐盟伙伴探討各項有用的措施，英國表示會持續監察疫情，但目前未考慮對中國旅客實施新的限制措施。

而台灣疫情指揮中心就宣布，因應中國疫情升溫，為保障台灣民眾健康安全，並防範及偵測高風險變異株，加強對中國旅客入境的防疫措施，由中國四個直航航線搭機，以及經金馬地區乘船抵達台灣的旅客，於1月1日至31日期間，必須在機場或港口做唾液核酸檢測，陽性要隔離至少5日，直至快測陰性。

台灣政府表示，暫時維持不開放中國觀光客到台灣的政策。

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