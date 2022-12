美國宣佈對中港澳旅客收緊入境檢疫措施

【KTSF 朱慧琪報導】

中國宣佈在1月8日恢復中國與港澳陸路口岸通關後,各國隨即對中國旅客實施不同程度的入境檢疫措施,美國週三也宣佈收緊對中國旅客入境安排。

聯邦衛生部週三宣布,由1月5號起,要求所有兩歲或以上,從中國、香港及澳門乘坐飛機抵達美國的乘客,要有48小時病毒檢測陰性證明,包括核酸檢測,和由持牌並獲FDA授權的醫療機構用視像監察下自行做抗原測試。

如出發前十日檢測陽性的乘客,可以出示康復證明文件代替,有關措施適用於途經第三國抵達美國,以及在美國轉機前往其他目的地的旅客。

衛生部聲明,會繼續監察情況,必要時會再作調整。

衛生部也指責中方未能提供充份和透明的疫情數據,衛生部指,相關資料對於有效監測疫情與新變種病毒至關重要。

另外,意大利衛生部指,本週一兩班從中國飛米蘭的客機中,發現超過一半乘客感染COVID,意大利因此決定要求所有從中國入境的旅客接受強制檢測,成為首個採取同類措施的歐洲國家。

據知,兩班飛機分別從北京及上海前往米蘭,其中一班的62名乘客中,有35人陽性,另一班的120名乘客中,有62人陽性,大部份患者都無病徵。

意大利衛生部表示,正對有關測試進行排序,如果發現新的變種病毒,可能會對來自中國的旅客實施更嚴格限制。

歐洲多國都表示關注情況,德國指,暫時未有證據顯示,需要對中國旅客實施入境限制,法國表示,準備好與其他歐盟伙伴探討各項有用的措施,英國表示會持續監察疫情,但目前未考慮對中國旅客實施新的限制措施。

而台灣疫情指揮中心就宣布,因應中國疫情升溫,為保障台灣民眾健康安全,並防範及偵測高風險變異株,加強對中國旅客入境的防疫措施,由中國四個直航航線搭機,以及經金馬地區乘船抵達台灣的旅客,於1月1日至31日期間,必須在機場或港口做唾液核酸檢測,陽性要隔離至少5日,直至快測陰性。

台灣政府表示,暫時維持不開放中國觀光客到台灣的政策。

